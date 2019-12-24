Кількість унікальних користувачів в місяць, які відвідують delo.ua, зросла в 2,5 рази за останні 12 місяців.

Приріст забезпечений завдяки збільшенню переходів з пошукових систем і прямим переходам на сайт. Це дозволило delo.ua зайняти 3-ю позицію в рейтингу ТОП-5 ділових видань України за версією Bigmir.net.

Що відбулося?

Медіаресурс Delo.ua після тривалого занепаду досяг стабільного збільшення читацької аудиторії з органічного охопленням, згідно з даними Google analytics.

Це показник, який вимірює кількість унікальних користувачів, які читають новини медіаресурсу.

Зростання відвідувань з пошукових систем демонструє результативність впровадження сучасних інструментів внутрішньої seo-оптимізації, а так само успішну адаптацію редакційного плану до реальних потреб інтернет-аудиторії.

“Ми постійно координуючи з журналістами, прогнозуючи потенційний читацький інтерес до тем, застосовуючи кілька рівнів аналітики трендів пошуку в режимі реального часу”, – пояснив digital-директор ekonomika + Олександр Клімашевський

Збільшення пошукового трафіку так само забезпечує високі позиції і видимість в результатах пошуку згадуваних в матеріалах delo.ua персон і компаній.

Прямі переходи на сайт українською інтернет-аудиторією свідчать, про те, що ресурс повернув постійний інтерес до контенту і став надійним джерелом аналітичної інформації.

“Ми збільшили акцент на оперативності та повноті новинної стрічки – тепер наш читач отримує не тільки експертну інформацію для прийняття стратегічних рішень, але і повноцінну картину дня онлайн” – прокоментував оновлену редакційну стратегію головний редактор delo.ua Андрій Лохматов.

Динаміка зростання унікальних користувачів медіаресурсу delo.ua з грудня 2016 року

Міжнародна система SimilarWeb, яка займається аналізом відвідуваності веб сайтів, декларує сумарну унікальну аудиторію delo.ua 6,2 млн користувачів за останні 3 місяці.

Як це відбулося?

У лютому 2019 го року у бізнес / медіа бюро ekonomika +, в актив якого входить delo.ua, змінився власник. Новий власник, Костянтин Паршин, перейняв компанію в досить скромному стані: на втілення амбітних ідей команди не вистачало ресурсу, а збудовані стратегії не працювали.

Навесні поточного року в команді delo.ua почалися кадрові зміни. Штат поповнився новими журналістами та продюсерами заходів, які переосмислили концепції івентів, піднявши інтерес цільової аудиторії.

В даний момент діловий портал delo.ua піднявся на 25 місце c 61 на початку року серед всіх сайтів-учасників рейтингу Bigmir.

З початку роботи нової команди Delo.ua разом з ekonomika + провели сім заходів, включаючи Busines Wisdom Summit, де запрошеним спікером був Леонід Парфьонов, а також HR Wisdom Summit – масштабний івент для HR-фахівців і роботодавців. На 2020 й рік в календарі бізнес / медіа бюро вже 19 заходів.

Delo.ua – лідер ділового контенту, висвітлює актуальні проблеми розвитку українського бізнесу, політики і соціальної сфери. Існує з 2005 року, в 2012-му році видання повністю перейшло в онлайн-формат.

Ekonomika + – багатопрофільне бізнес / медіа бюро. Спеціалізується на вирішенні завдань в площинах медіа та організації ділових заходів. В активі компанії знаходяться наступні видання: mmr.ua, delo.ua, zza !, womo.ua і журнал “ТОП-100. Рейтинги найбільших”. Найбільші щорічні заходи ekonomika +: Business Wisdom Summit, GET Business Festival, SHE Congress і HR Wisdom Summit.