Delta-штам провокує масштабні спалахи коронавірусу у всьому світі, – ВООЗ

Загальна кількість нових випадків коронавірусу у світі зросла щонайменше на 12% за минулий тиждень. Майже всі країни повідомили про зростання кількості інфекцій.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

За даними ВООЗ, щодня у світі фіксують майже півмільйона нових заражень протягом останніх семи днів. Організація застерігає країни від послаблення протиепідемічних обмежень.

У ВООЗ зазначили, що нещодавні спалахи коронавірусу спровоковані поширенням Delta-штаму, який наразі зафіксований у 124 країнах. Цей штам скоро стане домінівним у світі.

На тлі напруженої ситуації щодо поширення Delta-штаму, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїус попередив організаторів Олімпіади в Токіо про наслідки. Він звернув особливу увагу на те, що більша кількість нових заражень фіксується у країнах з низьким рівнем достатку через відсутність вакцини.

Він також закликав посадовців на засіданні Міжнародного олімпійського комітету переконатись, що випадки вірусів, пов’язані з Іграми, “будуть виявлені якнайшвидше”.

Деякі світові та японські експерти в галузі охорони здоров’я наголошують, що Ігри можуть стати епіцентром поширення коронавірусу. За даними Kyodo News, в середу Токіо повідомило про найбільшу кількість щоденних нових випадків з середини січня.

ВООЗ зазначає у своєму щотижневому оновленні, що у багатьох країнах на Delta-штам зараз припадає понад 75% зразків вірусів, що надсилають на секвенування. Серед цих країн Австралія, Велика Британія, Китай, Данія, Ізраїль, Росія та Південна Африка.

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив у середу, що Delta-штам зараз є домінівним у Франції. У вівторок країна заявила про понад 18 000 нових випадків, повідомляє Reuters.

У вівторок представники ВООЗ заявили, що існує “все більше доказів” того, що Delta-штам насправді є більш заразним, ніж попередні версії вірусу.

“Однак точний механізм збільшення передаваності залишається незрозумілим”, – сказано в повідомленні.

ВООЗ посилається на недавнє дослідження в Китаї під час спалаху Delta-штам, яке показало, що він може швидше передаватися і бути більш заразним на ранніх стадіях інфікування. У Канаді дослідники проаналізували дані понад 200 000 випадків і виявили підвищений ризик госпіталізації та смертей, пов’язаних з цим штамом.