Delta-штам провокує масштабні спалахи коронавірусу у всьому світі, – ВООЗ

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.
За даними ВООЗ, щодня у світі фіксують майже півмільйона нових заражень протягом останніх семи днів. Організація застерігає країни від послаблення протиепідемічних обмежень.
У ВООЗ зазначили, що нещодавні спалахи коронавірусу спровоковані поширенням Delta-штаму, який наразі зафіксований у 124 країнах. Цей штам скоро стане домінівним у світі.
На тлі напруженої ситуації щодо поширення Delta-штаму, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїус попередив організаторів Олімпіади в Токіо про наслідки. Він звернув особливу увагу на те, що більша кількість нових заражень фіксується у країнах з низьким рівнем достатку через відсутність вакцини.
Він також закликав посадовців на засіданні Міжнародного олімпійського комітету переконатись, що випадки вірусів, пов’язані з Іграми, “будуть виявлені якнайшвидше”.
Деякі світові та японські експерти в галузі охорони здоров’я наголошують, що Ігри можуть стати епіцентром поширення коронавірусу. За даними Kyodo News, в середу Токіо повідомило про найбільшу кількість щоденних нових випадків з середини січня.
ВООЗ зазначає у своєму щотижневому оновленні, що у багатьох країнах на Delta-штам зараз припадає понад 75% зразків вірусів, що надсилають на секвенування. Серед цих країн Австралія, Велика Британія, Китай, Данія, Ізраїль, Росія та Південна Африка.
Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив у середу, що Delta-штам зараз є домінівним у Франції. У вівторок країна заявила про понад 18 000 нових випадків, повідомляє Reuters.
У вівторок представники ВООЗ заявили, що існує “все більше доказів” того, що Delta-штам насправді є більш заразним, ніж попередні версії вірусу.
“Однак точний механізм збільшення передаваності залишається незрозумілим”, – сказано в повідомленні.
ВООЗ посилається на недавнє дослідження в Китаї під час спалаху Delta-штам, яке показало, що він може швидше передаватися і бути більш заразним на ранніх стадіях інфікування. У Канаді дослідники проаналізували дані понад 200 000 випадків і виявили підвищений ризик госпіталізації та смертей, пов’язаних з цим штамом.
Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.
Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.
- Штам Delta ставить під загрозу статус Австралії, як країни, яка повністю подолала коронавірус. В Сіднеї зафіксували перші випадки зараження коронавірусом штаму Delta.