Актори Брюс Вілліс і Демі Мур, які розлучилися у 2000 році, возз'єдналися під час самоізоляції.

Фотографію Демі Мур опублікувала в Instagram.

На фото всі члени сім’ї позують в однакових біло-зелених смугастих піжамах. Також в в family look одягли і домашніх вихованців родини.

Молодша донька колишнього подружжя, 26-річна Таллула, також опублікувала фотографію своїх щасливих батьків.

На ній актори позують в забавних піжамах, на задньому плані видно 28-річну Скаут Вілліс з чоловіком, режисером Діллоном Басом, і їхню собаку.

Нагадаємо, Брюс Вілліс і Демі Мур одружилися в 1987 році і розлучилися в 2000. У шлюбі народилося троє доньок: 32-річна Румер Уїлліс, 28-річна Скаут Вілліс і 26-річна Талула Вілліс.

Зараз Брюс Вілліс одружений на фотомоделі Еммі Хемінг. Пара виховує двох дочок 8-річну Мейбел і 5-річну Евелін. Обидві сім’ї підтримують дружні стосунки.