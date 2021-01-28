Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Ініціаторами документа стали як члени Палати представників, так і Сенату.

Автор законопроєкту – конгресвумен-демократ Елеанор Холмс Нортон (представляє округ Колумбія) повідомила каналу, що у неї в Палаті представників понад 200 співавторів.

“Ми готові забезпечити представництво при голосуванні і повне місцеве самоврядування для більш ніж 712 000 жителів округу Колумбія… Настав час, щоб ми нарешті могли виправити цю історичну несправедливість і надати жителям округу Колумбія ті ж права, що й іншим американцям-платникам податків”, – заявила вона.

За словами Нортон, спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер демократичної більшості Стені Хоєр взяли на себе зобов’язання винести законопроєкт на голосування.

Як зазначає NBC, хоча законопроєкт може бути ухвалений у Палаті представників (контролюється демократами), проте шанси домогтися схвалення Сенату “дорівнюють нулю”.

Демократи зараз мають у Сенаті 50 голосів (завдяки перемозі двох кандидатів від Демократичної партії в штаті Джорджія) і фактично контролюють цю палату Конгресу. Право вирішального голосу перейшло до віцепрезиденки США Камали Гарріс.

Однак демократам необхідно буде подолати поріг у 60 голосів для ухвалення законопроєкту. Це означає, що їм знадобляться голоси мінімум 10 республіканців.

Багато законодавців від Республіканської партії висловлювалися проти створення штату округу Колумбія (оскільки його представництво в Конгресі майже напевно буде демократичним).

Мер Вашингтона Мюрієл Баузер висловилася на підтримку законопроєкту.

“Покоління вашингтонців були позбавлені права брати участь у нашій демократії – щоб їхні голоси були почуті в Конгресі, щоб допомогти сформувати майбутнє нашої нації і мати право голосу стосовно суддів Верховного суду”, – написала вона в Twitter.

Як відомо, США мають федеративну форму устрою, адміністративно діляться на 50 штатів і федеральний округ Колумбія.

Право голосу громадян в окрузі Колумбія відрізняється від прав громадян у 50 штатах США. Конституція країни надає кожному штату право голосу в обох палатах Конгресу США. Будучи федеральною столицею, округ Колумбія вважається особливим федеральним округом США, а не штатом, і тому не має представництва в Конгресі.

У Палаті представників округ представлений делегатом, який може голосувати тільки з процедурних питань, а також у комітетах Конгресу. Жителі округу Колумбія не мають представництва в Сенаті.