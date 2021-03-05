Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

З цією метою демократи просувають два законопроєкти. Це “Закон про американську мрію й обіцянку” і “Закон про модернізацію робочої сили в фермерських домогосподарствах”. Їх було внесено на розгляд Конгресу, але не було проголосовано.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила з цього приводу, що Демократична партія проголосує за ці “важливі законопроєкти” і “зробить подальші дії, що демонструють повагу до іммігрантів в країні”.

“Закон про американську мрію і обіцянку” надасть законний статус і можливість отримання громадянство для 2,5 мільйонів нелегальних мігрантів, які вже перебувають на території США. Багато з них приїхали в США ще в дитинстві, але так і не отримали законний статус.

Другий закон передбачає, що законний статус резидента США зможуть отримати нелегальні мігранти, які певний час працювали в секторі сільського господарства. Для початку їм можуть надати статус “сертифікованого сільськогосподарського працівника” строком на 5,5 років за умови, що вони працювали в цьому секторі хоча б 6 місяців протягом останніх двох років перебування в країні. По закінченню цього часу іммігрант з таким статусом може його продовжити або подати заявку на отримання статусу резидента, отримавши грін-карту.

Обидва законопроєкти входять до масштабного Закону про громадянство США від 2021 року, в якому буде описано нові шляхи для отримання американського громадянства мігрантами, які прибули нелегально на територію країни, але не мали проблем із законом за час перебування.

Щоб ухвалити законопроєкти, демократам не вистачає десять голосів у Сенаті.