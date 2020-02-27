Про це пише американське видання The New York Times.
Після перемоги Сандерса на кокусах в Неваді у суботу видання опитало 93 партійних чиновника – всі вони суперделегати.
Така ситуація може призвести до посередництва, брудної політичної битві, яку демократи не бачили з 1952 року, коли кандидатом був Адлай Стівенсон.
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“Ми далеко, далеко, далеко позаду того дня, коли партійні лідери можуть визначити результат тут, але я думаю, що є жива розмова про те, чи можна що-небудь зробити”, – сказав Джим Хаймс, конгресмен і суперделегат штату Коннектикут, який вважає, що кандидат в президенти повинен мати більшість делегатів.
Від Каліфорнії до Каролін і від Північної Дакоти до Огайо, лідери партії стурбовані тим, що Сандерс, пристрасно налаштований, але поки з обмеженою підтримкою, до сих пір програє президенту Трампу.
У свою чергу Сандерс і його радники наполягають на тому, що все якраз навпаки: його ідеї викличуть величезний інтерес серед молодих виборців та робітничого класу і приведуть до рекордної явки на виборах.
Джей Джейкобс, голова Демократичної партії штату Нью-Йорк і суперделегатв, повторюючи тези багатьох опитаних, сказав, що суперделегати повинні вибрати кандидата, який, на їхню думку, мав би більше шансів перемогти Трампа.
Ця стаття заснована на інтерв’ю з 93 суперделегатами із 771, а також з партійними стратегами і помічниками старших демократів. До лав цих суперделегатів входять федеральні виборні посадові особи, колишні президенти і віце-президенти.
Учасники передбачили, що жоден з кандидатів не буде висувати свою кандидатуру під час праймеріз, і що в липні буде організована битва при виборі кандидата.
Тільки дев’ять з 93 опитаних суперделегатів заявили, що Сандерс повинен стати кандидатом виключно на основі досягнення угоди з більшістю.
- Як повідомлялося раніше, згідно з новим загальнонаціональним опитуванням, сенатор з Вермонту, демократичний соціаліст Берні Сандерс значно випереджає кандидатів у президенти від Демократичної партії.
- Демократи не підтримують обрання сенатора Вермонта Берні Сандерса кандидатом в президенти США від Демократичної партії.