Десятки інтерв'ю з лідерами демократичного істеблішменту на цьому тижні показують, що вони не тільки стурбовані кандидатурою Сандерса, але і готові ризикнути на шкоду своїй партії, аби зупинити його висунення на національному з'їзді в липні.

Про це пише американське видання The New York Times.

Після перемоги Сандерса на кокусах в Неваді у суботу видання опитало 93 партійних чиновника – всі вони суперделегати.

Така ситуація може призвести до посередництва, брудної політичної битві, яку демократи не бачили з 1952 року, коли кандидатом був Адлай Стівенсон.

“Ми далеко, далеко, далеко позаду того дня, коли партійні лідери можуть визначити результат тут, але я думаю, що є жива розмова про те, чи можна що-небудь зробити”, – сказав Джим Хаймс, конгресмен і суперделегат штату Коннектикут, який вважає, що кандидат в президенти повинен мати більшість делегатів.

Від Каліфорнії до Каролін і від Північної Дакоти до Огайо, лідери партії стурбовані тим, що Сандерс, пристрасно налаштований, але поки з обмеженою підтримкою, до сих пір програє президенту Трампу.

У свою чергу Сандерс і його радники наполягають на тому, що все якраз навпаки: його ідеї викличуть величезний інтерес серед молодих виборців та робітничого класу і приведуть до рекордної явки на виборах.

Джей Джейкобс, голова Демократичної партії штату Нью-Йорк і суперделегатв, повторюючи тези багатьох опитаних, сказав, що суперделегати повинні вибрати кандидата, який, на їхню думку, мав би більше шансів перемогти Трампа.

Ця стаття заснована на інтерв’ю з 93 суперделегатами із 771, а також з партійними стратегами і помічниками старших демократів. До лав цих суперделегатів входять федеральні виборні посадові особи, колишні президенти і віце-президенти.

Учасники передбачили, що жоден з кандидатів не буде висувати свою кандидатуру під час праймеріз, і що в липні буде організована битва при виборі кандидата.

Тільки дев’ять з 93 опитаних суперделегатів заявили, що Сандерс повинен стати кандидатом виключно на основі досягнення угоди з більшістю.