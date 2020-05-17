У суботу, 16 травня, демократи в Конгресі почали розслідування дій президента Дональда Трампа через звільнення низки чиновників, в тому числі і генерального інспектора Державного департаменту Стіва Лініка.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Трамп оголосив про заплановане зняття з посади генерального інспектора Стіва Лініка в листі спікеру Палати представників Ненсі Пелосі пізно ввечері у п’ятницю.

Демократи в комітетах Палати і Сенату з міжнародних відносин поставили під сумнів час і мотивацію того, що вони назвали “безпрецедентним видаленням”.

“Ми незмінно виступаємо проти політично мотивованого звільнення генеральних інспекторів”, – йдеться в заяві голови комісії Палати представників США Еліота Енгеля і високопоставленого представника демократичної меншості в сенатської комісії з міжнародних відносин, сенатора Боба Менендеса.

За словами демократів, держсекретар Майк Помпео особисто порекомендував звільнення Лініка, оскільки генеральний інспектор “почав розслідування правопорушень самим Помпео”.

Представник Держдепартаменту підтвердив, що Лінік був звільнений, але не прокоментував розслідування у справі Демократів або роль Помпео в звільненні.

Лінік, який був призначений на цю посаду в 2013 році за адміністрації Обами, є четвертим генеральним інспектором, звільненим Трампом з початку квітня після виправдання президента в процесі імпічменту.