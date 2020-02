Про це повідомляє видання Vice.

Демократи взяли більшість (235 з 435 місць) в Палаті представників Конгресу США у 2018 році. Їхніми виборцями були переважно білі жінки з вищою освітою та помірні виборці, яких потрясло обрання Дональда Трампа президентом США.

Оскільки ці виборці не надають підтримку сенатору з Вермонту так само, як і більшість демократичного поля, демократи побоюються, що в разі, якщо Сандерс стане кандидатом від партії на виборах президента США, більшість в Палаті представників буде втрачено.

Незщодавно, після виступу Сандерса на дебатах минулими вихідними, на нього посипався шквал критики від демократів. Зокрема, член Палати представників Донна Шалейла розкритикувала Сандерса в Twitter за його заяви на підтримку політики Фіделя Кастро.

I'm hoping that in the future, Senator Sanders will take time to speak to some of my constituents before he decides to sing the praises of a murderous tyrant like Fidel Castro. https://t.co/Iwvmay9LOH pic.twitter.com/KT9sQ0pfkh

— Donna E. Shalala (@DonnaShalala) February 24, 2020