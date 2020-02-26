Про це повідомляє видання Vice.

Демократи взяли більшість (235 з 435 місць) в Палаті представників Конгресу США у 2018 році. Їхніми виборцями були переважно білі жінки з вищою освітою та помірні виборці, яких потрясло обрання Дональда Трампа президентом США.

Оскільки ці виборці не надають підтримку сенатору з Вермонту так само, як і більшість демократичного поля, демократи побоюються, що в разі, якщо Сандерс стане кандидатом від партії на виборах президента США, більшість в Палаті представників буде втрачено.

“Сандерс, як кандидат від Демократичної партії, створить проблему для багатьох поміркованих районів. Висококласні, створені коледжем райони, не підтримуватимуть соціалізм”, — сказала член Палати представників Стефані Мерфі.

Незщодавно, після виступу Сандерса на дебатах минулими вихідними, на нього посипався шквал критики від демократів. Зокрема, член Палати представників Донна Шалейла розкритикувала Сандерса в Twitter за його заяви на підтримку політики Фіделя Кастро.

“У майбутньому сенатору Сандерсу знадобиться час, щоб поговорити з деякими моїми виборцями, перш ніж він вирішить хвалити такого вбивчого тирана, як Фідель Кастро”, — зазначила вона.

I'm hoping that in the future, Senator Sanders will take time to speak to some of my constituents before he decides to sing the praises of a murderous tyrant like Fidel Castro. https://t.co/Iwvmay9LOH pic.twitter.com/KT9sQ0pfkh — Donna E. Shalala (@DonnaShalala) February 24, 2020

А член палати представників Джош Готтаймер розкритикував Сандерса за заяву про те, що Американо-ізраїльський комітет з громадських зв’язків (AIPAC) — платформа для “лідерів, які висловлюють фанатизм та виступають проти основних прав палестинців”.

“Сенатор Сандерс зобов’язаний негайно вибачитися за свої жахливі коментарі по AIPAC та тих, хто щиро вірить у відносини США і Ізраїлю — стратегічний альянс, який є ключовим у боротьбі з терором”, — написав він у Twitter.

Senator Sanders owes an immediate apology for his appalling comments about AIPAC and those who believe deeply in the US-Israel relationship — a strategic alliance that is key in the fight against terror. — Josh Gottheimer (@JoshGottheimer) February 25, 2020

Крім того, Сандерса не підтримав жоден з 42 демократів, які є членами програми проти уразливості посадових осіб Frontline. Водночас Джо Байдена підтримали 9 членів, Майка Блумберга — сім.

Колишній член палати представників Стів Ісраель, який керував кампанією Палати демократів у 2010 та 2012 роках, повідомив журналістам, що він чув побоювання від своїх колишніх колег, що Сандерс “знищить їх” та надасть республіканцям єдиний контроль над Вашингтоном.

Варто зазначити, що республіканці також впевнені в тому, що в разі, якщо кандидатом демократів стане Сандерс, їхня популярність зросте.

“Берні як кандидат негайно спровокує довгу чергу виборців з приміських районів для республіканців. … Вони, звичайно, не шукають той тип оптової торгівлі, який перевернув би їх життя, який приніс би соціалізм”, — сказав Келвін Мур, представник Фонду лідерства Конгресу, головного Комітет політичних дій республіканців.