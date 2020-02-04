Представник Демократичної партії в Сенаті США Джо Манчин пояснив, що проголосувати за імпічмент президента Дональда Трампа необхідно в знак засудження його неналежної поведінки.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Політик заявив, що в Сенаті навряд чи набереться 67 голосів, щоб оголосити імпічмент президенту.

При цьому він вважає, що “двопартійна більшість цього органу проголосувала б за засудження президента Трампа та його поведінки”.

“Осуд дозволив би цьому органу об’єднатися через партійні лінії і в якості рівноправної гілки влади офіційно засудити дії президента і притягнути його до відповідальності”, – сказав Манчин.

Сенатор вважає, що поведінка президента “не може бути безкарною і залишитися непоміченою Сенатом”.

Голосування в справі про імпічмент Трампа відбудеться в середу, 5 лютого, о 16:00 (о 23:00 за київським часом).

Раніше повідомлялося, що Трампа звинувачують у використанні службового становища в особистих цілях, а також в перешкоджанні роботі Конгресу.