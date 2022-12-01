Про це повідомляє Reuters.

Хакіма Джеффріса було одноголосно обрано на посаду лідера Демократів у Палаті представників США 30 листопада. Зазначається, що Джеффріс став першим темношкірим американцем, який обійматиме таку високу посаду у Конгресі Сполучених Штатів.

Обрання Джеффріса також засвідчило прихід молодшого покоління лідерів у палаті представників, до якої входить 435 членів, та кінець епохи Ненсі Пелосі, яка була лідеркою демократів у Палаті представників попри поважний вік – 82 роки.

52-річний Джеффріс офіційно заступить на посаду лідера демократів у палаті представників США на 118-му Конгресі, який збереться 3 січня 2023 року.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер сказав, що його не здивувало те, що демократи обрали своїм лідером бруклінця Джеффріса.

“Приїхати з Брукліну (штат Нью-Йорк – ред.) – це означає, що ви навчитеся працювати з різними людьми. Ви навчитеся стояти на своєму. Ви навчитеся не сприймати речі особисто. Джеффріс ілюструє всі ці риси”, – сказав Шумер.

Джеффріс офіційно оголосив про свою кандидатуру 18 листопада після свого 10-річного перебування у Палаті представників, пообіцявши очолити фракцію, яка поверне повноваження членам комітету, а також дасть молодим законодавцям більше повноважень у формуванні законодавства та високі посади.

“Наше зобов’язання полягає у тому, щоб завжди і скрізь, коли це можливо, простягати руку партнерства, щоб зробити щось для звичайних американців”, – сказав Джеффріс, відповідаючи на запитання, як він працюватиме з республіканцями.

Також до команди Джеффріса обрано 59-річну Кетрін Кларк від Массачусетса, яка виграла другу посаду від Демократичної партії. 43-річний каліфорнієць Піт Агілар, член Іспаномовної фракції Конгресу, був обраний на нинішню посаду голови Демократичної фракції Джеффріса.

Їхні обрання означають, що вперше в будь-якій партії три провідні партійні ролі обіймають жінки або кольорові люди.

“Разом це нове покоління лідерів відображає енергійність і різноманітність нашої великої нації – і вони оживлять нашу фракцію своєю новою енергією, ідеями та перспективою”, – сказала Пелосі у заяві, вітаючи тріо.

Зміна керівництва демократів відбулася, оскільки республіканці мають намір отримати контроль над більшістю – з невеликим відривом – у Палаті представників у результаті проміжних виборів 8 листопада.

Республіканці та їхній лідер Кевін Маккарті, який хоче стати наступним спікером, попередили демократів про те, що вони розпочнуть розслідування щодо посадовців адміністрації та президента Джо Байдена та його сина Хантера.

Три посади лідерів Демократичної партії Палати представників протягом двох десятиліть обіймали 82-річна Пелосі, 83-річний лідер більшості Стені Хойер і 82-річний лідер більшості в Палаті представників Джеймс Клайберн.

Протягом багатьох років вони перебували під тиском, щоб поступитися місцем молодшому поколінню. Момент для цього настав після того, як республіканці отримали більшість, але без “червоної хвилі” перемог, на які вони очікували – поворот подій, який підтримав демократів.

Їхні згоди піти у відставку означали плавний перехід влади. За межами закритого засідання в середу журналісти чули гучні святкування в залі.

“Хакім Джеффріс витратив чверть свого часу, вихваляючи найвизначнішу з усіх часів, Ненсі Пелосі”, — сказав після цього репортерам Емануель Клівер, маючи на увазі промову Джеффріса перед колегами перед голосуванням.

Клівер, висвячений священник, сказав, що члени фракції “були на ногах, як у церкві”, святкуючи обрання Джеффріса.