Демократична партія США вперше в історії відмовилася від проведення багатотисячного з'їзду, присвяченого висуненню свого кандидата в президенти.

Про це повідомляє агенство Associated Press.

Епідемія COVID-19 змусила Демократичну партію відмовитися від звичного формату проведення багатотисячного з’їзду, що знаменує початок спільної виборчої кампанії. Це перший такий випадок в історії: з’їзди партії проходили навіть під час Громадянської та Другої світової воєн.

У середу, 24 червня, представники партії повідомили, що з’їзд партії відбудеться на місяць пізніше, ніж планувалося, — в період з 17 по 20 серпня, в місті Мілуокі (штат Вісконсин). На ньому будуть присутніми обмежена кількість осіб, для всіх охочих будуть організовані прямі трансляції по телебаченню та в Мережі.

Голова партії Том Перес заявив, що це рішення вмотивовано тим, що “Джо Байден і демократи на відміну від цього президента віддані захисту здоров’я і безпеки американського народу”.

Сам Джо Байден планує бути присутнім на заході особисто.

“Віцепрезидент Байден має намір з гордістю прийняти кандидатуру своєї партії в Мілуокі та зробити наступний крок вперед до того, щоб зробити Дональда Трампа президентом на один термін”, — повідомила менеджерка кампанії Байдена Джен О’Меллі Діллон.

Нагадаємо, Республіканська партія, попри епідемію, має намір провести багатотисячний з’їзд, щоб офіційно оголосити Трампа своїм кандидатом. Спочатку з’їзд планувалося провести в Північній Кароліні, але губернатор штату не дозволив це зробити з огляду на карантинні обмеженя. 11 червня Республіканська партія знайшла нове місце, де проведе багатотисячний з’їзд.