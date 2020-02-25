Представники Демократичної партії США зажадали від адміністрації президента Дональда Трампа ввести санкції відносно Російської Федерації за факти, що свідчать про спроби втрутитися в президентські вибори 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

Демократи посилаються на інформацію розвідки про те, що Кремль вже здійснював спроби втрутитися в американські президентські вибори, які відбудуться в листопаді 2020 року.

Відповідне звернення державному секретарю Майку Помпео і міністру фінансів Стівену Мнучіну адресували сенатори Чак Шумер, Боб Менендес і Шеррод Браун. Також вони вимагають ввести “негайно і рішуче” санкції проти тих осіб, які можуть бути причетні до спроб вплинути на американські вибори.

“Потрібно зробити хоча б це, щоб захистити США від цієї серйозної загрози нашій національній безпеці та цілісності нашої виборчого процесу”, – написали вони.

Спроби втручання в американські вибори в Кремлі заперечують.

Згідно з американським законодавством, ввести санкції щодо РФ за спроби втручання в майбутні вибори, посилаючись на дані розвідки, цілком реально.

Раніше Конгрес прийняв Закон про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій, або CAATSA, в 2017 році частково, у відповідь на висновок розвідувального співтовариства про те, що Росія втрутилася у вибори 2016 року, щоб підвищити шанси Трампа на перемогу в Білому домі.

Як повідомлялося раніше, розвідка США встановила факт втручання Росії в президентські вибори 2020 року з метою сприяння переобранню Дональда Трампа. Після оприлюднення цієї інформації Трамп звільнив виконувача обов’язків директора національної розвідки.

В той же час видання The New York Times, посилаючись на інсайдерів, стверджує, що Росія втручається в американські вибори, намагаючись надати Берні Сандерсу підтримку на праймеріз Демократичної партії.