Про це повідомляє Reuters.
Демократи посилаються на інформацію розвідки про те, що Кремль вже здійснював спроби втрутитися в американські президентські вибори, які відбудуться в листопаді 2020 року.
Відповідне звернення державному секретарю Майку Помпео і міністру фінансів Стівену Мнучіну адресували сенатори Чак Шумер, Боб Менендес і Шеррод Браун. Також вони вимагають ввести “негайно і рішуче” санкції проти тих осіб, які можуть бути причетні до спроб вплинути на американські вибори.
“Потрібно зробити хоча б це, щоб захистити США від цієї серйозної загрози нашій національній безпеці та цілісності нашої виборчого процесу”, – написали вони.
Спроби втручання в американські вибори в Кремлі заперечують.
Згідно з американським законодавством, ввести санкції щодо РФ за спроби втручання в майбутні вибори, посилаючись на дані розвідки, цілком реально.
Раніше Конгрес прийняв Закон про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій, або CAATSA, в 2017 році частково, у відповідь на висновок розвідувального співтовариства про те, що Росія втрутилася у вибори 2016 року, щоб підвищити шанси Трампа на перемогу в Білому домі.
Як повідомлялося раніше, розвідка США встановила факт втручання Росії в президентські вибори 2020 року з метою сприяння переобранню Дональда Трампа. Після оприлюднення цієї інформації Трамп звільнив виконувача обов’язків директора національної розвідки.
В той же час видання The New York Times, посилаючись на інсайдерів, стверджує, що Росія втручається в американські вибори, намагаючись надати Берні Сандерсу підтримку на праймеріз Демократичної партії.
- Раніше повідомлялося, що кіберкомандування (Cyber Command) Сполучених Штатів розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія втрутиться або намагатиметься втручатися в американські вибори в 2020 року шляхом злому виборчих систем та інших методів.
- 6 січня минулого року американська розвідка опублікувала доповідь про втручання Росії в президентські вибори в США. Згідно з доповіддю, США розцінюють дії Росії і Путіна як мали на меті підірвати суспільну віру в демократичний процес у США, спотворити авторитет Клінтон і завдати шкоди потенційному президенту США.