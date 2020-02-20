У суботу, 22 лютого, в штаті Невада відбудуться праймеріз кандидатів в президенти від Демократичної партії. Напередодні в Лас-Вегасі демократи провели дебати.

Про це пише The New York Times.

Це була перша поява Блумберга на сцені дебатів, які американці запам’ятають надовго, оскільки саме ці дебати пробудили інтерес до політичних перегонів.

На дебатах були присутні шестеро кандидатів від Демократичної партії. На дебатах багато часу приділили тому, щоб “знищити” Майкла Блумберга. Його критикували за неприємні коментарі про жінок, податкові декларації, використання угод про нерозголошення і так далі. Як правило, таку пильну увага приділяють тільки лідерам виборчого процесу.

Спочатку Блумберг розповів про свої ідеї в разі обрання президентом.

Блумберг запевняє, що знає Уолл-стріт зсередини як свої п’ять пальців, тому він більш, ніж здатен дати американцям правильний фінансовий напрямок.

Також Блумберг пообіцяв ввести новий податок на операції з акціями, облігаціями та платежами, які є результатом проведених фінансових операцій. Він пообіцяв відновити Агентство фінансового захисту споживачів.

У відповідь Сандерс і Уоррен заявили, що Блумберг хоче “купити Білий дім”.

В деякі моменти дебатів Блумберг немов ставав мішенню своїх колег-демократів. Їх вже назвали найжаркішими в цьому сезоні.

“Я б хотіла поговорити про мільярдера, який називає жінок “товстими бабами” і “лезбійками з кінськими обличчями”… Ні. Я не кажу про Дональда Трампа. Я кажу про Майкла Блумберга”, – сказала сенатор від Массачусетса Елізабет Уоррен.

Часто на дебатах звучали репліки про мільярдні статки Блумберга. Модератор Чак Тодд згадав репліку іншого демократа, Берні Сандерса, який одного разу говорив, що мільярдери не повинні існувати.

“Мер Блумберг, ви повинні існувати?”, – звернувся він до кандидата.

Берні Сандерс нагадав Блумбергу про те, що коли той був мером Нью-Йорка, то дозволив поліції, яку називав особистої армією, безпідставно затримувати темношкіре населення. Він вважає, що цим Блумберг гарантував низьку явку виборців з цього сегменту населення.

Відкритий гей і демократ Піт Буттіджіч назвав Сандерса і Блумберга “найбільш поляризованими кандидатами”, зазначивши, що Сандерс хоче “спалити партію”, а Блумберг – “купити її”.

На противагу Блумбергу, який копіює ліберальні ідеї Трампа, Буттіджіч пообіцяв зробити акцент на боротьбі з антисемітизмом. Він сказав, що вважає групи, що проповідують ідеологію переваги білих, більш небезпечними в аспекті руйнування США, ніж будь-яку іншу ворожу іноземну державу чи терористичну групу.

Також він намагався зачепити сенатора від Міннесоти Еммі Клобушар, яка не могла згадати ім’я мексиканського президента.

“Ви говорите, що я тупий?”, – обурився кандидат.

В цей час президент США Дональд Трамп проводив зустріч з виборцями, на якій заявив, що Блумберг витрачає непропорційно багато грошей на виборчу компанію, але це не допомагає йому стати лідером.

“Поки він витратив 500 мільйонів доларів, і я думаю, що у нього 15 очок. А божевільного Берні (Сандерса) вже 30”, – сказав Трамп.

Блумберг не залишив без відповідей репліки опонентів.

Сандерсу він сказав, що той не зможе перемогти президента Трампа на виборах, а його план Medicare стане для нього ж смертельним.

Але, в основному, Блумберг не міг і слова сказати на дебатах, бо його опоненти буквально знищували його знову і знову новими аргументами.

Наступні дебати демократів відбудуться у вівторок в Чарльстоні, штат Південна Кароліна, перед первинними виборами в цьому штаті 29 лютого.