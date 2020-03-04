В американських ЗМІ розповідають як в Демократичній партії вирішили, що Джо Байден - найбільш безпечний варіант при всій його ризикованості.

Про це повідомляється в матеріалі The New York Times.

“Ситуація, на перший погляд, не здавалася дивною рік тому: Джо Байден – оцінений серед демократів як порядна людина набирає первинні перемоги. Але тиждень тому такий результат був би чимось близьким до неймовірного. Піднятий поспішною єдністю серед лівоцентристських демократів пан Байден просунувся протягом трьох днів від провалу виборів до потенційної головної сили”, – сказано в статті.

Відзначається, що Джо Байден рішуче переміг на праймеріз Демократичної партії в Техасі, а також в деяких штатах, де він навіть не проводив кампанію перед супер-вівторком, наприклад, в Массачусетсі і Міннесоті.

“Це явно показує, що праймеріз фактично звузилися до гонки двох людей (Джо Байдена і Берні Сандерса – Ред,)”, – йдеться в статті.

В американській пресі вважають, що виборці найімовірніше праві в тому, що підтримати Байдена – найбільш чутливо перешкодити Сандерсу, якого вони побоюються, перемогти на праймеріз Демократичної партії.

“Можливо, вони ще мають рацію в тому, що містер Байден стане найсерйознішим випробуванням для містера Трампа. Колишній віце-президент користується великою повагою в партії”, – сказано в матеріалі.

В той же час стверджується, що сам діючий президент США Дональд Трамп хотів би бачити в суперниках якраз Берні Сандерса, якому він неодноразово писав похвали в Twitter.

“Цілком можливо, що після того, як всі штати у вівторок будуть враховані, картина делегата буде виглядати дуже конкурентоспроможною, особливо з урахуванням повних результатів з Каліфорнії. Містер Сандерс залишається популярним в великій частині партії”, – йдеться в статті.

На думку колишнього конгресмена Барні Франка, конкуренція між Берні Сандерсом і Джо Байденом зводиться до того, чи боїться більше електорат нерівності або уряду.

Відзначається, що кампанію Байдена підтримали кілька кандидатів від Демократичної партії, знявши свої власні кандидатури, серед яких в тому числі був і Піт Буттіджіч.

“Робляться величезні зусилля, щоб зупинити Берні Сандерса. Це ні для кого не секрет. Так чому ж я здивуюся, що політики істеблішменту збираються разом?”, – відреагував на консолідацію демократів сам Сандерс.

Нагадаємо, що колишній віце-президент США Джо Байден здобув перемогу в дев’яти американських штатах на праймеріз Демократичної партії у вівторок, 3 березня. Його конкурент на президентських виборах сенатор Берні Сандерс лідирує в Каліфорнії.