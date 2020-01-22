Про це свідчать результати опитування CNN, проведеного SSRS.
Це перше опитування, в якому Байден втратив першість серед демократів, які беруть участь в президентських перегонах.
У повідомленні зазначено, що розрив між двома кандидатами залишається в межах похибки вибірки, а це значить, що, насправді, вони можуть бути на одному рівні.
Разом з тим, Сандерс і Байден значно випереджають інших демократів. Зокрема, у Елізабет Уоррен підтримка на рівні 14%, Піта Буттігіга – 11%, Майкла Блумберга – 5%, Тома Стейера – 2% і так далі.
За даними опитування, в грудні рейтинг Сандерса виріс на сім одиниць.
Сандерса, як правило, розглядають як кандидата, який солідарний з виборцями по найбільш важливих для них питаннях.
Незважаючи на другу позицію в рейтингу серед демократів, Байдена як і раніше називають кандидатом, у якого найбільш високі шанси, щоб перемогти Трампа (45%). За цим же показником у Сандерса тільки 24%.
Опитування проводилося з 16 по 19 січня серед 1156 респондентів у віці від 18 років. Похибка вибірки становить 3,4% при рівні достовірності 95%.
- У лютому поточного року Берні Сандерс розповів, що планує балотуватися на президентських виборах в США в 2020 році.
- За підсумками проведених в серпні опитувань сенатор-демократ Берні Сандерс, як і колишній віце-президент США Джо Байден, випередив би чинного президента Дональда Трампа на виборах, якби вони проводилися зараз.