Сенатор з Вермонта Берні Сандерс і екс-віце-президент США Джо Байден практично зрівняли свої шанси в президентській гонці, набравши 27% і 24% відповідно.

Про це свідчать результати опитування CNN, проведеного SSRS.

Це перше опитування, в якому Байден втратив першість серед демократів, які беруть участь в президентських перегонах.

У повідомленні зазначено, що розрив між двома кандидатами залишається в межах похибки вибірки, а це значить, що, насправді, вони можуть бути на одному рівні.

Разом з тим, Сандерс і Байден значно випереджають інших демократів. Зокрема, у Елізабет Уоррен підтримка на рівні 14%, Піта Буттігіга – 11%, Майкла Блумберга – 5%, Тома Стейера – 2% і так далі.

За даними опитування, в грудні рейтинг Сандерса виріс на сім одиниць.

Сандерса, як правило, розглядають як кандидата, який солідарний з виборцями по найбільш важливих для них питаннях.

Незважаючи на другу позицію в рейтингу серед демократів, Байдена як і раніше називають кандидатом, у якого найбільш високі шанси, щоб перемогти Трампа (45%). За цим же показником у Сандерса тільки 24%.

Опитування проводилося з 16 по 19 січня серед 1156 респондентів у віці від 18 років. Похибка вибірки становить 3,4% при рівні достовірності 95%.