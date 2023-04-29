За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден стикається з тиском з боку своєї Демократичної партії, щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних та завдаючи масштабних руйнувань.

Про це повідомляє The Hill.

Члени Конгресу від обох партій закликали Байдена надати Україні реактивну артилерію великої дальності під назвою ATACMS і сучасні винищувачі F-16. Адміністрація поки що відмовляється, заявляючи, що США не можуть поки що надати системи ATACMS і що реактивні літаки не є пріоритетом.

Але обіцянка США в січні надати Україні танки M1 Abrams на початку цієї весни, після кількох місяців спротиву з боку Білого дому, дала привід для оптимізму щодо того, що адміністрація може надати ще важче озброєння.

Для найбільш активних членів обох сторін логічним наступним кроком є ​​F-16 і ракети великої дальності. Обладнання може стати ключовим для захисту українського народу та будь-якого наступального удару проти російських позицій, стверджують законодавці, і деякі військові лідери США погоджуються з цим.

У виданні назвали імена членів Демократичної партії, які наполягають на наданні Україні винищувачів та ракет.Серед них:

Джейсон Кроу – один із найбільш відвертих членів Палати представників, які закликали до збільшення допомоги Україні. Будучи ветераном військової служби, він сам бачив вплив подібної передової зброї на полі бою під час війни в Іраку, і він відвідав Україну минулого року.

“У наших інтересах перемога України”, — сказав Кроу минулого тижня в інтерв’ю дослідницькому центру Hudson Institute.

Українська армія перевершила очікування США під час війни, і Кроу сказав, що українці є “відповідальними партнерами” за нашу найсучаснішу зброю.

“Україна переживає вирішальний час війни. F-16 забезпечують більшу дальність, ніж наземні системи, і можуть допомогти забезпечити Україні перевагу в повітрі”, – сказав Кроу в заяві The Hill.

Він додав, що ці літаки можуть “краще захищати мирних жителів від невибіркових атак Росії”.

Сенатори Річард Блюменталь і Шелдон Уайтхаус. Як і Кроу, Блюменталь вони також не боялися поставити під сумнів стриманість Байдена щодо України. У січні вони приєдналися до сенатора Ліндсі Грема у листі до Байдена з проханням надати передову військову допомогу для війни.

“Поєднання танків, винищувачів і ATACMS допоможе Україні протистояти майбутньому наступу Росії та наступати як на сході, так і на півдні, намагаючись ще більше підірвати здатність Росії продовжувати бойові дії в Україні. Даймо українцям все, що їм потрібно для перемоги — зараз”, – заявили вони.

Уайтхаус зазначив, що ефективність зброї доведена, і що українські військові вже зарекомендували себе як бійці, які здатні використовувати передові системи озброєнь США.

“Наша робота полягає в тому, щоб вони мали все необхідне для вигнання російських військ зі своєї території. Винищувачі та ракети більшої дальності допоможуть досягти перемоги України, яка довела, що є відповідальним розпорядником західної зброї”, — сказав Вайтхаус у заяві The Hill.

Поштовх до надання ATACMS підкріплюється успіхом HIMARS, менш потужної реактивної артилерійської системи, яку вважають “переломною силою” у захисті України.

США вперше поставили HIMARS минулого року, але наклали програмні обмеження на цю зброю, щоб нею не можна було обстрілювати територію Росії та використовувати її лише для захисту.

Однак офіційні особи адміністрації Байдена заявили, що США не мають достатньо систем ATACMS, розгорнутих у Європі, щоб мати можливість відправити запасні системи.

Джаред Голден у лютому очолив двопартійну групу з понад десятка представників у листі, в якому закликав адміністрацію Байдена відправити в Україну літаки F-16.

“F-16 або аналогічні винищувачі четвертого покоління нададуть Україні високомобільну платформу, з якої можна націлювати російські ракети класу “повітря-повітря” та безпілотники, захищати українські сухопутні сили, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також воювати з російськими винищувачами. за спірну перевагу в повітрі”, – заявили в групі.

“F-16 забезпечать Україні можливість краще захищати українські сухопутні сили, коли вони вступають у бій з російськими військами, і перевагу в повітрі, необхідну для захисту своєї нації та народу”, — сказав Голден.

Сенатор Марк Келлі очолив подібний лист серед сенаторів до міністра оборони США Ллойда Остіна минулого місяця. Він закликав Остіна надати сенаторам додаткову інформацію про те, що буде потрібно для надання Україні F-16.

“Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні ретельно розглянути надання Україні літаків F-16”, — написали сенатори.

“Це була б значна здатність, яка могла б змінити правила гри на полі бою”.

Адміністрація Байдена раніше заявляла, що сувора підготовка винищувачів буде непомірною, але українські військові намагалися применшити це занепокоєння. Військове керівництво повідомило, що вони попередньо відібрали 50 досвідчених пілотів, які знають англійську та можуть пройти навчання на F-16 всього за три місяці.

Однак попри такий тиск, Білий дім не зрушив з місця, відмовившись постачати на фронт як ATACMS, так і F-16. На пресконференції цього тижня речник Джон Кірбі знову відкинув цю ідею.

“Президент Байден сказав, що це [F-16 для України] на даний час не розглядається. Зараз ми зосереджені на можливостях, які, за словами самих українців, їм справді потрібні в найближчі тижні та місяці”, — сказав Кірбі.