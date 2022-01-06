Активні прихильники нових санкцій з-поміж демократів тепер кажуть, що законопроєкт Теда Круза щодо "Північного потоку-2" лише послабить позиції Джо Байдена.

Про це йдеться у публікації Politico.

Наступного тижня у Сенаті мають голосувати за проєкт сенатора-республіканця Теда Круза, який примусив би Байдена застосувати санкції до “Північного потоку-2”.

У середу від сенаторів-демократів пролунали заяви про те, що вони змінили позицію, щоб не послаблювати позиції президента – з огляду на переговори з Кремлем, які тривають. на їх думку, проєкт Круза нашкодив би Байдену зараз, коли йому важливо демонструвати єдність із європейськими союзниками, а також відібрав би можливість використати “Північний потік-2” як важливий елемент тиску в переговорах з Росією.

Відтак проєкту може не вистачити необхідної кількості голосів для подолання порогу у 60 голосів.

“Наразі для нас дуже важливо тісно співпрацювати з нашими союзниками, і Німеччина є одним із дуже важливих союзників. Тож я вважаю, що зараз для такої поправки невдалий час”, – заявила сенаторка Джин Шахін.

Раніше практично всі сенатори з обох партій підтримували санкції, викладені в проєкті Круза, Шахін також була одним з ключових прихильників.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, член сенатського комітету із закордонних справ, розповів, що він намагається “завернути” проєкт Круза, бо той ускладнив би відносини з європейцями тоді, коли важливо спільно протидіяти агресивній поведінці Росії.

Лише один демократ із тих, з якими поспілкувалися журналісти – Річард Бламентал – сказав, що голосуватиме “за”.”Це точно правильна річ, тож для мене це не буде складним голосуванням”, – заявив він.

Тед Круз не приймає аргументів демократів, заявивши, що вони хочуть просто підтримати Байдена, поставивши партійну прихильність вище ніж інтереси США.