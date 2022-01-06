Про це йдеться у публікації Politico.
Наступного тижня у Сенаті мають голосувати за проєкт сенатора-республіканця Теда Круза, який примусив би Байдена застосувати санкції до “Північного потоку-2”.
У середу від сенаторів-демократів пролунали заяви про те, що вони змінили позицію, щоб не послаблювати позиції президента – з огляду на переговори з Кремлем, які тривають. на їх думку, проєкт Круза нашкодив би Байдену зараз, коли йому важливо демонструвати єдність із європейськими союзниками, а також відібрав би можливість використати “Північний потік-2” як важливий елемент тиску в переговорах з Росією.
Відтак проєкту може не вистачити необхідної кількості голосів для подолання порогу у 60 голосів.
“Наразі для нас дуже важливо тісно співпрацювати з нашими союзниками, і Німеччина є одним із дуже важливих союзників. Тож я вважаю, що зараз для такої поправки невдалий час”, – заявила сенаторка Джин Шахін.
Раніше практично всі сенатори з обох партій підтримували санкції, викладені в проєкті Круза, Шахін також була одним з ключових прихильників.
Сенатор-демократ Кріс Мерфі, член сенатського комітету із закордонних справ, розповів, що він намагається “завернути” проєкт Круза, бо той ускладнив би відносини з європейцями тоді, коли важливо спільно протидіяти агресивній поведінці Росії.
Лише один демократ із тих, з якими поспілкувалися журналісти – Річард Бламентал – сказав, що голосуватиме “за”.”Це точно правильна річ, тож для мене це не буде складним голосуванням”, – заявив він.
Тед Круз не приймає аргументів демократів, заявивши, що вони хочуть просто підтримати Байдена, поставивши партійну прихильність вище ніж інтереси США.
- Нагадаємо, що п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко наголосив на необхідності санкцій проти російського газопроводу “Північний потік-2” як засобу впливу та захисту від президента Росії Володимира Путіна.
- У Німеччині розглядають можливість зупинення проєкту “Північний потік-2”. Влада ФРН може погодитися на такий крок через загрозу військового вторгнення Росії в Україну.
- Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.