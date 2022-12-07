У другому турі виборів у Сенат США демократ Рафаель Уорнок здобув перемогу в штаті Джорджія, а Демократична партія отримала абсолютну більшість у верхній палаті парламенту. У такий спосіб, демократам у Сенаті не доведеться спиратися на голос віцепрезидентки США Камали Харріс під час ухвалення рішень.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що Уорнок переміг республіканця Хершела Уокера, якого підтримував колишній президент США Дональд Трамп. Згідно з даними CNN, Уорнок отримав 50,8% голосів, Уокер – 49,2%.

Тому, з перемогою Уорнока демократи матимуть більшість у Сенаті 51-49. Проте уряд США буде все ще розділений, оскільки республіканці отримали контроль над Палатою представників.

Поки в Україні була ніч, у США остаточно вирішилась доля Сенату. В другому турі виборів у Джорджії переміг демократ Рафаель Ворнок. Таким чином демократи не просто зберегли контроль над Сенатом, а навіть покращили там свої позиції (замість 50 місць в них тепер буде 51). 1/2

📷 AP pic.twitter.com/V77fNxE22n — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) December 7, 2022

На виборах минулого місяця Уорнок випередив Уолкера на 37 тисяч голосів з майже чотирьох мільйонів, але не подолав 50-відсотковий бар’єр, необхідний для уникнення другого туру.

Демократична партія вже встановила контроль над Сенатом, отримавши 50 місць минулого місяця, що дозволило б віцепрезидентці Камалі Харріс мати вирішальний голос.

Одержання 51-го місця дає важливі переваги для демократів, і для адміністрації Байдена. Відтепер партія увійде у 2023 рік зі справжньою більшістю в Сенаті.