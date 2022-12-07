Про це повідомляє AP.

Зазначається, що Уорнок переміг республіканця Хершела Уокера, якого підтримував колишній президент США Дональд Трамп. Згідно з даними CNN, Уорнок отримав 50,8% голосів, Уокер – 49,2%.

Тому, з перемогою Уорнока демократи матимуть більшість у Сенаті 51-49. Проте уряд США буде все ще розділений, оскільки республіканці отримали контроль над Палатою представників.

На виборах минулого місяця Уорнок випередив Уолкера на 37 тисяч голосів з майже чотирьох мільйонів, але не подолав 50-відсотковий бар’єр, необхідний для уникнення другого туру.

Демократична партія вже встановила контроль над Сенатом, отримавши 50 місць минулого місяця, що дозволило б віцепрезидентці Камалі Харріс мати вирішальний голос.

Одержання 51-го місця дає важливі переваги для демократів, і для адміністрації Байдена. Відтепер партія увійде у 2023 рік зі справжньою більшістю в Сенаті. 