Про це повідомляє AP.
Зазначається, що Уорнок переміг республіканця Хершела Уокера, якого підтримував колишній президент США Дональд Трамп. Згідно з даними CNN, Уорнок отримав 50,8% голосів, Уокер – 49,2%.
Тому, з перемогою Уорнока демократи матимуть більшість у Сенаті 51-49. Проте уряд США буде все ще розділений, оскільки республіканці отримали контроль над Палатою представників.
Поки в Україні була ніч, у США остаточно вирішилась доля Сенату. В другому турі виборів у Джорджії переміг демократ Рафаель Ворнок. Таким чином демократи не просто зберегли контроль над Сенатом, а навіть покращили там свої позиції (замість 50 місць в них тепер буде 51). 1/2
📷 AP pic.twitter.com/V77fNxE22n
— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) December 7, 2022
На виборах минулого місяця Уорнок випередив Уолкера на 37 тисяч голосів з майже чотирьох мільйонів, але не подолав 50-відсотковий бар’єр, необхідний для уникнення другого туру.
Демократична партія вже встановила контроль над Сенатом, отримавши 50 місць минулого місяця, що дозволило б віцепрезидентці Камалі Харріс мати вирішальний голос.
Одержання 51-го місця дає важливі переваги для демократів, і для адміністрації Байдена. Відтепер партія увійде у 2023 рік зі справжньою більшістю в Сенаті.
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