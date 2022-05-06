Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
За його даними, цьогоріч 9 травня у Маріуполі російські окупанти проводитимуть “парад” з українськими військовополоненими. Як зауважив Подоляк, до “параду” планують залучити і цивільних українців, переодягнувши їх у форму ЗСУ.
Він нагадав, що подібний “парад полонених” росіяни вже проводили – це було 24 серпня 2014 року в окупованому Донецьку. Тоді на “парад” вивели 50 полонених українських воїнів, яких провели вулицями, а місцеві мешканці кидали у них сміття.
Проведення ще одного такого “параду” стане “демонстративною насмішкою” РФ над Женевською конвенцією, додав радник глави ОПУ.
“Україна фіксує кожного, хто займається приниженням та катуванням наших полонених. Зараз Книга катів оновлюється, але одного дня імена з неї почнуть викреслювати. Ці злочини не матимуть строку давності”, – резюмував Подоляк.
24 серпня 2014 року в Донецьку відбувся «парад полонених». Тоді 50 бійців ЗСУ провели вулицями міста, закидаючи сміттям. Через 8 років Кремль вирішив повторити «виставу» 9 травня в Маріуполі. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних. (1/2)
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 6, 2022
- Нагадаємо, за даними української розвідки у знищеному росіянами Маріуполі планують провести “урочисті заходи” до 9 травня. До зруйнованого міста прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко.
- Також на Херсонщині призначена армією РФ “влада” Каховки та Нової Каховки планує влаштувати масштабне святкування 9 травня.