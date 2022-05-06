Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його даними, цьогоріч 9 травня у Маріуполі російські окупанти проводитимуть “парад” з українськими військовополоненими. Як зауважив Подоляк, до “параду” планують залучити і цивільних українців, переодягнувши їх у форму ЗСУ.

Він нагадав, що подібний “парад полонених” росіяни вже проводили – це було 24 серпня 2014 року в окупованому Донецьку. Тоді на “парад” вивели 50 полонених українських воїнів, яких провели вулицями, а місцеві мешканці кидали у них сміття.

Проведення ще одного такого “параду” стане “демонстративною насмішкою” РФ над Женевською конвенцією, додав радник глави ОПУ.

“Україна фіксує кожного, хто займається приниженням та катуванням наших полонених. Зараз Книга катів оновлюється, але одного дня імена з неї почнуть викреслювати. Ці злочини не матимуть строку давності”, – резюмував Подоляк.