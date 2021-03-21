Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "Рух опору капітуляції", "Вільні люди", "Демократична Сокира", "Справа громад" були серед організаторів вчорашньої акції під ОПУ. У "ДемСокирі" звинувачення відкидають.

Про це розповідають #Букви.

“Вчорашні події на Банковій? Під Офісом президента? На мій погляд, все дуже очевидно … Спочатку “заявка на проведення акції” від формальних та неформальних організаторів, серед яких особливе місце посіли “Рух опору капітуляції”, “Вільні люди”, “Демсокира”, “Справа громад” і кілька партнерських організацій по менше”, – написав Подоляк у своєму Facebook.

За його словами, всі вони пов’язані з п’ятим президентом Петром Порошенко.

“Саме їхні пабліки нарівні з телеканалами Порошенка … вимагали “йти на акцію”. Суть якої в підсумку і звелася до банального розгрому стін і вікон”, – сказав Подоляк.

У свою чергу член політради “ДемСокири” Юрій Гудименко запевнив, що політична партія “Демократична Сокира” не подавала заявку на вчорашній митинг під Офісом президента, і назвав Подоляка брехуном.

“Ми не брали участь в організації і не є серед організаторів акції. Більше того, ми навіть не мобілізовували своїх прихильників на цю акцію, бо організатори (справжні, а не у вашій голові) публічно заявили про своє несприйняття політичної символіки та партійних лідерів”, – сказав Гудименко.

У суботу, 20 березня, до дня народження ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка його прихильники влаштували акцію протесту під стінами Офісу президента. На будівлі ОПУ залишили надписи фарбою “A.C.A.B.”, “Волю” та “ЛОХ”.

Учасники акції палили фаєри та кидали їх на будівлю ОПУ.

Нагадаємо, що Офіс Президента оцінив пошкодження будівлі після вчорашньої акції протесту у майже два мільйони гривень.

Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи “Києве, мий”, порахував, що вартість прибирання території та фасадів Офісу президента після учорашньої акції протесту коштуватиме приблизно 80 тисяч гривень, а не два мільйони.