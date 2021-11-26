«Демсокира» вимагала відставки Єрмака

Представники політичної партії "Демократична сокира" прийшли до місця проведення пресмарафону президента Володимира Зеленського з вимогою відставки керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Про це повідомила пресслужба партії.

Активісти прийшли до місця проведення пресконференції Зеленського та встановили намет, щоб зібрати підписи за відставку Єрмака.

Як повідомляє представниця партії Богдана Левицька, вже 700 тисяч осіб підписали вимоги щодо відставки. Кампанія зі збору розпочалася ще у травні 2021 року.

“У нас одне єдине питання — коли Андрій Єрмак піде з посади? Голова Офісу Президента — зрадник України та російський шпигун, таким людям не місце в центральному органі країни”, — сказав активіст Владислав Гребельник.

Як сповіщалося, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.