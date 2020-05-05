#Букви зібрали цікаві факти про цей день.
Крім цих свят, у багатьох країнах на пострадянському просторі сьогодні відзначають День друку. У Данії – день звільнення, а в Киргизії – День конституції.
День Європи
Це свято в країнах Європи також називають днем миру і єдності. Варто зазначити, що існує два Дня Європи, які відзначають 5 або 9 травня, відповідно. Ці свята були засновані Радою Європи та Євросоюзом.
5 травня відзначають саме день створення Ради Європи в 1949 році. День Євросоюзу святкують 9 травня, адже в 1950 році засновники такої коаліції запропонували її затвердити. Мета обох свят – зміцнити єдність європейців.
Як свято, День Європи було засновано в 1964 році.
В Україні на офіційному рівні відзначають День Європи з 2003 року в третю суботу травня.
В цей день проводять освітні заходи про ЄС, а також виступають на підтримку європейської інтеграції.
Міжнародний день боротьби за права інвалідів
Це свято покликане звернути увагу на проблеми, пов’язані із захистом прав людей з обмеженими можливостями. Як правило, в цей день говорять про складнощі, пов’язані з працевлаштуванням, інфраструктурою, освітою, економічним розвитком і так далі.
Цей день відзначають з 5 травня 1992 року. В цей день більше 20 років тому люди з обмеженими можливостями з 17 країн світу одночасно провели перший загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти утиску прав інвалідів.
Міжнародний день акушерки
Професійне свято в цей день відзначають акушерки в 50 країнах світу з 1992 року. В Україні в цій сфері задіяні близько 9 тисяч представників професії.
Згідно зі статистичними даними, щорічно в світі народжуються близько 360 тисяч малюків.
Цікаво, що в книзі рекордів Гіннеса відзначені найстарша і наймолодша акушерки. 90-річна Аделіна Вільялобос з Перу почала працювати в 1947 році, з тих пір вона прийняла понад 8000 дітей, серед яких був навіть президент. А наймолодшій акушерці було 7 років, коли вона разом з сусідкою, до приїзду медиків, допомогла з’явитися на світ своїй сестрі.
Всесвітній день боротьби з астмою
Вперше Всесвітній день боротьби з астмою відзначили в 1998 році. Він був заснований організацією Global Initiative for Asthma, заснованою за п’ять років до цього.
“Астма” – це напади задухи різного походження. У світі це захворювання залишається одним з найбільш поширених. Від нього страждає від 4 до 10% населення планети.
Головна мета Всесвітнього дня боротьби з астмою – поширення інформації про це захворювання і забезпечення хворим на астму доступу до ефективного лікування. Варто зазначити, що в першому Всесвітнього дня боротьби з астмою брали участь понад 35 країн, і з кожним роком кількість країн-учасниць зростає.
Церковні свята 5 травня
В цей день, 5 травня, православна церква згадує апостола Варфоломія, апостолів від 70 Луки і Климента, а також преподобного Віталія Олександрійського.
У народі 5 травня відзначали день Луки. У цей період якраз висаджували цибулю, яка вважалася цілющою рослиною, а також була невід’ємною частиною національної кухні.
Прикмети
У святцях на початку травня святі Феодори згадуються поспіль 3, 4 і 5 травня. До всіх цих святих відноситься одне вірування і прислів’я – На Федора небіжчики по землі тужать. У дні пам’яті святого Феодора завжди відвідували цвинтар і поминали померлих рідних.
5 травня в народному календарі відомо, як день Луки, або Цибулевий день. У минулому час для посадки цибулі визначали серйозно і висаджували завжди у великих кількостях. Висаджуючи цибулю, читали спеціальні замовляння, вірячи, що, завдяки ним вдасться зібрати хороший урожай. Перш ніж вийти з дому і відправитися на город, правою ногою наступали на ліву і говорили: “Я землі дам, а вона мені віддасть, і ніхто в цьому мені не завадить. Амінь”.
- Якщо на Луки висадити цибулю – буде хороший урожай.
- Теплий день обіцяє і теплу весну.
- Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.
Напередодні Юр’єва дня (6 травня) проводили обряд “Ляля”, яким як би “плекали” погожу пору. Навколо яблуні дівчата водили хороводи і співали пісні. Найкрасивішу дівчину, Лялю, перев’язували зеленню і стрічками, на голову одягали вінок зі свіжих польових квітів. Потім Лялю садили на лаву і водили навколо неї хороводи.
5 травня намагалися без потреби не ходити в ліс, особливо поодинці. Вірили, що в цей день нечиста сила водить хороводи і може людину з собою забрати.
- Зозуля закувала – більше холодів не буде.
- Зозуля кує регулярно – до теплої погоди.
- Гроза – до хорошого урожаю.
- Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час приступати до посівних робіт.
5 травня: іменинники
У цей день привітання з днем янгола приймають: Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Платон, Натанаїл, Феодор.
1818 – Карл Маркс, німецький філософ і політик, основоположник теорії комунізму.
1830 – Джон Баттерсон Стетсон, американський підприємець, виробник капелюхів.
1836 – Сидір Воробкевич, український письменник і композитор.
1846 – Генріх Сенкевич, польський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1905 року.
1957 – Річард Е. Грант, англійський актор.
1976 – Сейдж Сталлоне, американський актор.
1981 – Крейг Девід, британський поп-вокаліст і музикант.
1988 – Адель, англійська співачка.
5 травня: цей день в історії
1581 – видано перший друкований східнослов’янський календар Івана Федорова.
1836 – в Бельгії введено в дію першу в Європі залізницю.
1912 – вийшов перший номер газети “Правда”. Тому пізніше цей день в СРСР відзначали як День друку.
1921 – у Франції вперше представлено парфуми “Chanel No. 5”.
1949 – почала діяти Рада Європи.
1956 – в Токіо стартував перший чемпіонат світу з дзюдо.
1960 – Леонід Брежнєв обраний головою президії Верховної Ради СРСР замість Климента Ворошилова.
1961 – Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос.
1988 – відбулася перша телетрансляція з вершини гори Еверест.
1992 – Кримський парламент проголосив незалежність Криму і призначив на серпень референдум про підтвердження цього статусу.