Сьогодні, 5 травня, в Україні та світі відзначають різні свята і пам'ятні дати. Зокрема, це День Європи, Всесвітній день акушерки, Міжнародний день боротьби за права інвалідів і не тільки.

#Букви зібрали цікаві факти про цей день.

Крім цих свят, у багатьох країнах на пострадянському просторі сьогодні відзначають День друку. У Данії – день звільнення, а в Киргизії – День конституції.

День Європи

Це свято в країнах Європи також називають днем ​​миру і єдності. Варто зазначити, що існує два Дня Європи, які відзначають 5 або 9 травня, відповідно. Ці свята були засновані Радою Європи та Євросоюзом.

5 травня відзначають саме день створення Ради Європи в 1949 році. День Євросоюзу святкують 9 травня, адже в 1950 році засновники такої коаліції запропонували її затвердити. Мета обох свят – зміцнити єдність європейців.

Як свято, День Європи було засновано в 1964 році.

В Україні на офіційному рівні відзначають День Європи з 2003 року в третю суботу травня.

В цей день проводять освітні заходи про ЄС, а також виступають на підтримку європейської інтеграції.

Міжнародний день боротьби за права інвалідів

Це свято покликане звернути увагу на проблеми, пов’язані із захистом прав людей з обмеженими можливостями. Як правило, в цей день говорять про складнощі, пов’язані з працевлаштуванням, інфраструктурою, освітою, економічним розвитком і так далі.

Цей день відзначають з 5 травня 1992 року. В цей день більше 20 років тому люди з обмеженими можливостями з 17 країн світу одночасно провели перший загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти утиску прав інвалідів.

Міжнародний день акушерки

Професійне свято в цей день відзначають акушерки в 50 країнах світу з 1992 року. В Україні в цій сфері задіяні близько 9 тисяч представників професії.

Згідно зі статистичними даними, щорічно в світі народжуються близько 360 тисяч малюків.

Цікаво, що в книзі рекордів Гіннеса відзначені найстарша і наймолодша акушерки. 90-річна Аделіна Вільялобос з Перу почала працювати в 1947 році, з тих пір вона прийняла понад 8000 дітей, серед яких був навіть президент. А наймолодшій ​акушерці було 7 років, коли вона разом з сусідкою, до приїзду медиків, допомогла з’явитися на світ своїй сестрі.

Всесвітній день боротьби з астмою

Вперше Всесвітній день боротьби з астмою відзначили в 1998 році. Він був заснований організацією Global Initiative for Asthma, заснованою за п’ять років до цього.

“Астма” – це напади задухи різного походження. У світі це захворювання залишається одним з найбільш поширених. Від нього страждає від 4 до 10% населення планети.

Головна мета Всесвітнього дня боротьби з астмою – поширення інформації про це захворювання і забезпечення хворим на астму доступу до ефективного лікування. Варто зазначити, що в першому Всесвітнього дня боротьби з астмою брали участь понад 35 країн, і з кожним роком кількість країн-учасниць зростає.

Церковні свята 5 травня

В цей день, 5 травня, православна церква згадує апостола Варфоломія, апостолів від 70 Луки і Климента, а також преподобного Віталія Олександрійського.

У народі 5 травня відзначали день Луки. У цей період якраз висаджували цибулю, яка вважалася цілющою рослиною, а також була невід’ємною частиною національної кухні.

Прикмети

У святцях на початку травня святі Феодори згадуються поспіль 3, 4 і 5 травня. До всіх цих святих відноситься одне вірування і прислів’я – На Федора небіжчики по землі тужать. У дні пам’яті святого Феодора завжди відвідували цвинтар і поминали померлих рідних.

5 травня в народному календарі відомо, як день Луки, або Цибулевий день. У минулому час для посадки цибулі визначали серйозно і висаджували завжди у великих кількостях. Висаджуючи цибулю, читали спеціальні замовляння, вірячи, що, завдяки ним вдасться зібрати хороший урожай. Перш ніж вийти з дому і відправитися на город, правою ногою наступали на ліву і говорили: “Я землі дам, а вона мені віддасть, і ніхто в цьому мені не завадить. Амінь”.

Якщо на Луки висадити цибулю – буде хороший урожай.

Теплий день обіцяє і теплу весну.

Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.

Напередодні Юр’єва дня (6 травня) проводили обряд “Ляля”, яким як би “плекали” погожу пору. Навколо яблуні дівчата водили хороводи і співали пісні. Найкрасивішу дівчину, Лялю, перев’язували зеленню і стрічками, на голову одягали вінок зі свіжих польових квітів. Потім Лялю садили на лаву і водили навколо неї хороводи.

5 травня намагалися без потреби не ходити в ліс, особливо поодинці. Вірили, що в цей день нечиста сила водить хороводи і може людину з собою забрати.

Зозуля закувала – більше холодів не буде.

Зозуля кує регулярно – до теплої погоди.

Гроза – до хорошого урожаю.

Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час приступати до посівних робіт.

5 травня: іменинники

У цей день привітання з днем ​​янгола приймають: Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Платон, Натанаїл, Феодор.

1818 – Карл Маркс, німецький філософ і політик, основоположник теорії комунізму.

1830 – Джон Баттерсон Стетсон, американський підприємець, виробник капелюхів.

1836 – Сидір Воробкевич, український письменник і композитор.

1846 – Генріх Сенкевич, польський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1905 року.

1957 – Річард Е. Грант, англійський актор.

1976 – Сейдж Сталлоне, американський актор.

1981 – Крейг Девід, британський поп-вокаліст і музикант.

1988 – Адель, англійська співачка.

5 травня: цей день в історії

1581 – видано перший друкований східнослов’янський календар Івана Федорова.

1836 – в Бельгії введено в дію першу в Європі залізницю.

1912 – вийшов перший номер газети “Правда”. Тому пізніше цей день в СРСР відзначали як День друку.

1921 – у Франції вперше представлено парфуми “Chanel No. 5”.

1949 – почала діяти Рада Європи.

1956 – в Токіо стартував перший чемпіонат світу з дзюдо.

1960 – Леонід Брежнєв обраний головою президії Верховної Ради СРСР замість Климента Ворошилова.

1961 – Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос.

1988 – відбулася перша телетрансляція з вершини гори Еверест.

1992 – Кримський парламент проголосив незалежність Криму і призначив на серпень референдум про підтвердження цього статусу.