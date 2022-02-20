Сьогодні на Майдані Незалежності у столиці України відбулось віче "Майдан: пам'ять та справедливість", присвячене вшануванню пам'яті Героям Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Про це повідомляють #Букви.

20 лютого о 16:30 на Майдані в Києві відбулось віче до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. Цей день також є днем початку російської агресії проти України, нагадують на сторінці Facebook громадського понадпартійного об’єднання “Рух Опору Капітуляції”.

Саме тому ті, хто прийшов сьогодні на Майдан, зробили це не просто для того, щоб вшанувати загиблих у Революції Гідності Героїв, а й задля того, щоб показати всім – українці разом готові захищати свою землю та закликати світ покарати Путіна та його режим, за їх злочини проти людяності.

Як зазначили організатори, сьогоднішня акція політична, проте позапартійна. Тому з собою люди принесли державну символіку або ж символіку Майдану.

Також в “Русі Опору Капітуляції” наголосили, що акція виключно мирна, тому не потрібно приносити із собою будь-які заборонені засоби.

Окрім цього, організатори закликали людей, які мають ознаки захворювань ГРВІ, залишитись вдома, щоб не наражати на небезпеку інших учасників віча. Тих, хто прийшов на акцію закликали бути у медичних масках та дотримуватись дистанції.