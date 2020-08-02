Про це розповідають #Букви.

У слов’ян пророк Ілля один з найбільш шанованих святих, поруч зі св. Миколаєм. Святого Іллю вважають захисником чистої віри і покровителем вірних Господу. Крім того, Ілля зціляв хворих і допомагав нужденним.

У народі вважалося, що Ілля – один з найсуворіших пророків, повелитель дощів, грому та блискавок, покровитель воїнів.

На іконах Іллю часто зображують на вогняній колісниці. Святий Ілля – єдиний з пророків, який за життя був узятий в Царство Небесне, в кінці його земного шляху до нього спустилася вогняна колісниця, запряжена чотирма кіньми, і забрала на небо.

Хто такий Ілля

Ілля-пророк народився за 900 років до Різдва Христового.

В юнацтві Ілля пішов у пустелю, де ревно молився Господу і дотримувався суворого посту. Пророк боровся з ідолопоклонством, робив чудеса в ім’я Господа.

Вважається, що на небі Ілля чекає другого пришестя Христа, щоб знову повернутися на землю.

У цей день не можна:

Займатися сільськогосподарськими роботами, до цього дня сіно вже має бути прибрано.

Впускати в будинок бездомних собак і кішок, тому що вважається, що в цей день, рятуючись від святого Іллі,

нечиста сила перетворюється в різних звірів.

Виганяти худобу на пасовище, інакше її можуть загризти вовки.

Під час грози стояти під деревом, веселитися або купатися.

У цей день не можна дивитися в дзеркало.

Що можна робити в цей день:

Вмиватися дощем.

Доглядати за бджолами.

Дивитися, куди блискавка б’є. За повір’ям, у тому місці, куди вона вдарить, може бути захований скарб.

Народні прикмети:

Яка погода на Іллі, така буде і на Воздвиження.

Грім гримить гучно, але не різко – до негоди.

На Іллю до обіду літо, а після обіду – осінь.

Хто потрапив в Ільїн день під дощ – весь рік здоровий буде.

З Ільїна дня ніч довга: працівник висипається, а коні наїдаються.

Не можна працювати на Ільїн день в поле урожай згорить.

З Ільїна дня вода холодна.

Храм у Києві

Хроніки повідомляють про існування в Києві християнського храму святого Іллі за часів князя Ігоря в 944 році. Це говорить про те, що не будучи офіційно християнською державою, Київська Русь не була повністю язичницькою.