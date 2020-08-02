Про це розповідають #Букви.
У слов’ян пророк Ілля один з найбільш шанованих святих, поруч зі св. Миколаєм. Святого Іллю вважають захисником чистої віри і покровителем вірних Господу. Крім того, Ілля зціляв хворих і допомагав нужденним.
У народі вважалося, що Ілля – один з найсуворіших пророків, повелитель дощів, грому та блискавок, покровитель воїнів.
На іконах Іллю часто зображують на вогняній колісниці. Святий Ілля – єдиний з пророків, який за життя був узятий в Царство Небесне, в кінці його земного шляху до нього спустилася вогняна колісниця, запряжена чотирма кіньми, і забрала на небо.
Хто такий Ілля
Ілля-пророк народився за 900 років до Різдва Христового.
В юнацтві Ілля пішов у пустелю, де ревно молився Господу і дотримувався суворого посту. Пророк боровся з ідолопоклонством, робив чудеса в ім’я Господа.
Вважається, що на небі Ілля чекає другого пришестя Христа, щоб знову повернутися на землю.
У цей день не можна:
Займатися сільськогосподарськими роботами, до цього дня сіно вже має бути прибрано.
Впускати в будинок бездомних собак і кішок, тому що вважається, що в цей день, рятуючись від святого Іллі,
нечиста сила перетворюється в різних звірів.
Виганяти худобу на пасовище, інакше її можуть загризти вовки.
Під час грози стояти під деревом, веселитися або купатися.
У цей день не можна дивитися в дзеркало.
Що можна робити в цей день:
- Вмиватися дощем.
- Доглядати за бджолами.
- Дивитися, куди блискавка б’є. За повір’ям, у тому місці, куди вона вдарить, може бути захований скарб.
Народні прикмети:
- Яка погода на Іллі, така буде і на Воздвиження.
- Грім гримить гучно, але не різко – до негоди.
- На Іллю до обіду літо, а після обіду – осінь.
- Хто потрапив в Ільїн день під дощ – весь рік здоровий буде.
- З Ільїна дня ніч довга: працівник висипається, а коні наїдаються.
- Не можна працювати на Ільїн день в поле урожай згорить.
- З Ільїна дня вода холодна.
Храм у Києві
Хроніки повідомляють про існування в Києві християнського храму святого Іллі за часів князя Ігоря в 944 році. Це говорить про те, що не будучи офіційно християнською державою, Київська Русь не була повністю язичницькою.