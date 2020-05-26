Цього року День Києва відзначатиметься в онлайн- і телеформаті через епідемію коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Уточнюється, що в телеефірі телеканалу “Київ” 31 травня буде показана святкова програма, в рамках якої глядачі зможуть побачити серії тематичних сюжетів “Портрети”, “Київ, який ми любимо”, “Прогулянки по Києву” і “Історії”.

Крім того, в цьому році традиційний “Пробіг під каштанами” також пройде онлайн і буде показаний по телевізору.

В телеефірі також покажуть святкову вікторину з киянами, а на радіо будуть поставлені концерти музичних гуртів.

Також готується кілька концертів і для користувачів соціальних мереж.

Кияни та гості міста, які 30 або 31 травня будуть проходити біля будівлі Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва близько 20:00, побачать музичне вітання артистів, які виступають прямо з балкона фасаду будівлі.