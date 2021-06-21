Сьогодні, 21 червня, в північній півкулі відзначається День літнього сонцестояння.

Про це розповідають #Букви.

Літнє сонцестояння — момент, коли нахил осі обертання Землі у напрямку на Сонце набуває найменшого значення. Сьогодні найдовший день і найкоротша ніч.

В залежності від календаря, літнє сонцестояння може припадати на 20 чи 21 червня в Північній півкулі та 21 чи 22 грудня у Південній півкулі.

Наприклад, у 2022 та 2023 роках літнє сонцестояння припаде на 21 червня, а ось у 2024 році – на 20 червня.

Прикмети в день сонцестояння:

Дощова і похмура погода в цей день символізує поганий урожай.

Гроза сьогодні обіцяє негоду до кінця літа.

Багато роси вранці – до хорошого врожаю.

Якщо на світанку загадати бажання – воно обов’язково збудеться.