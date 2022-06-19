В Україні щорічно відзначають День медичного працівника у третю неділю червня. 19 червня вшановують роботу українських лікарів, медсестер, санітарів та лаборантів.

Про це повідомили #Букви.

У 2022 році День медика набув ще більшого значення, оскільки саме вони рятують життя українських захисників і мирних жителів. Медичні працівники продовжують виконувати свої обов’язки навіть попри обстріли, активні бойові дії та окупацію, нерідко ризикуючи власним життям.

“Медики дають нове життя. Медики рятують життя. Медики ризикують своїм життям заради інших. Вражають своїм професіоналізмом і мужністю. Працюють в надзвичайних умовах.Щиро дякуємо Вам! Ви – наші герої!” — привітали у Генеральному штабі ЗСУ.

В Україні стали відзначати свято указом президента Леоніда Кравчука від 3 червня 1994 року. Його було засновано “на підтримку ініціативи працівників установ та закладів охорони здоров’я України”.

Традиційно в Україні цінують вкрай важливу професію як медик. Тому зазвичай його відзначали розмахом, але цього року через воєнний стан, ймовірно, такого не буде. З цієї нагоди відбуваються різноманітні семінари, конференції, презентації, лекції, виставки та конкурси. Працівників медичної сфери вітають словами та подарунками, а також нагороджуються преміями, грамотами та нагородами.