У Мехіко (Мексика) сотні жінок вийшли на акцію протесту й пройшли маршем вулицями столиці, аби привернути увагу до випадків вбивств жінок. Вони йшли з чорними хрестами в руках. На кожному було фото вбитої жінки та її ім'я.

Про це повідомляє ВВС.

За даними правозахисної організації Amnesty International, у 2020 році в Мексиці було вбито 975 жінок. Жодна справа не доведена до суду. З січня по вересень 2021 року – вбито 762 жінки.

На думку правозахисників, розслідуючи такі злочини потрібно враховувати, що жінок могли вбивати саме через гендерну приналежність.

“Ми – ваш голос”, – скандували учасниці протесту й зачитували у мегафон імена вбитих жінок.

Одна з учасниць, Консуело Мартінес, розповіла, що її дочку Вікторію вбив цивільний чоловік, але його досі не покарано:

“Кожний хрест – це випадок, це історія, це біль… Ми вимагаємо від уряду діяти… Ми вимагаємо справедливості та правди для кожної із загиблих жінок”.

До цього міністерка безпеки Мексики Роза Ісаелла Родрігес заявила, що уряд ініціював відкриття 73 офісів для допомоги жінкам, які постраждали від насилля.

Загалом, у Мексиці, за офіційними даними, після відкриття перших таких офісів в країні збільшилася кількість повідомлень про домашнє насильство на 30%.

Аналогічна акція протесту була в Мексиці й торік. Тоді між жінками та поліціянтами розпочалися сутички. Учасниці відкрито критикували президента країни Лопеса Обрадора, який не підтримував рух проти насилля відносно жінок.