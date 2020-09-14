Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантину під час святкування Дня міста в Дніпрі та Одесі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Представники правоохоронних органів поінформували Президента, що на святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі в цих населених пунктах зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм. За цим фактом порушено кримінальне провадження на Одещині та відбувається розслідування”, – йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці повідомили, що організатори свят мають понести адмінпокарання у розмірі 170 тис. грн, а у разі, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв’язок між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірусною інфекцією чи смертністю від цієї недуги, – буде відкрито кримінальне провадження.