В суботу, 19 червня, в США на федеральному рівні вперше святкуватимуть День скасування рабства. Свято отримало назву День національної незалежності (National Independence Day).

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Байден закликав американців відсвяткувати цей день, пов’язаний із закінченням Громадянської війни та звільненням темношкірих американців з рабства. Він закликав викорінювати системний расизм, який все ж має місце в США.

“День національної незалежності – це свято, яке мають визнати всі американці. І тому я гордий тим, що 19 червня стало новітнім національним святом. В цей день ми згадуємо про моральну шкоду та жахливі втрати, які отримала наша країна через рабство, яке я давно називаю перворідним гріхом Америки”, – сказав Байден.

У 2021 році американці святкують 156-ту річницю звільнення від рабства.

Нові федеральні свята не з’являлися в США впродовж 40 років. Останнім на федеральному рівні було затверджено день народження Мартіна Лютера Кінга.

17 червня президент США Джо Байден підписав прокламацію, відповідно до якої День скасування рабства (День свободи, Juneteenth), 19 червня, стало новим федеральним святом в США.

До цього Палата представників Конгресу США більшістю голосів ухвалила документ, який затвердив нове федеральне свято. Документ відразу скерували на підпис президенту.

Під час дебатів у Палаті представників демократка Шейла Джексон (штат Техас) сказала, що внесла законопроєкт щодо визнання 19 червня федеральним святом “в пам’ять про завершення рабства, перворідного гріха Америки”. Її законопроєкт підтримали 415 законодавців. “Проти” проголосували 14. До цього, в Сенаті за законопроєкт проголосували всі без винятку.

Конгресмен-республіканець Гай Решенталер заявив, що затвердження 19 червня федеральним святом підвищить свідомість про ці події.

Історична довідка. 19 червня 1865 року генерал Союзу повідомив групі афроамериканців в Техасі про те, що два роки тому їх звільнили відповідно до прокламації президента Авраама Лінкольна. Документ було ухвалено під час Громадянської війни.