#Букви розповідають про біографію першої леді України.
Олена Зеленська (дівоче прізвище Кияшко) народилася 6 лютого 1978 року в Кривому Розі. З майбутнім чоловіком Володимиром Зеленським вони навчалися в паралельних класах гімназії № 95, але спілкуватися почали лише в студентські роки.
З червоним дипломом магістра архітектури Олена Кияшко закінчила будівельний факультет Криворізького національного університету.
У той час Володимир Зеленський навчався на юриста у Криворізькому економічному інституті та вже активно займався сценічною діяльністю. Ніхто із них згодом не працював за спеціальностями.
Ще в інституті Олена Кияшко допомагала своєму майбутньому чоловіку в підготовці номерів “Кварталу”, згодом стала повноправною сценаристкою. Через 8 років після початку роману, у 2003 році пара зареєструвала шлюб.
У 2005 році в подружжя народилася дочка Олександра. Її хресним батьком став Сергій Кравець, чоловік акторки “Кварталу-95” Олени Кравець (яка тоді ж стала хресною мамою для нехрещеної Олени Зеленської).
У 2013 році у подружжя народився син Кирило.
До квітня 2019 року Олена Зеленська ніколи не була публічною особою. Наразі перша леді разом з кулінарним експертом Євгеном Клопотенком займається реформуванням системи шкільного харчування, публічно підіймає питання гендерної рівності та протидії домашньому насильству. Наприкінці січня Олена Зеленська презентувала україномовні аудіогіди у Лісабоні, Порту та Сінтрі, і такі відкриті вже у 25 країнах світу. Дружина президента також опікується дітьми, інклюзивними програмами для створення безбар’єрного середовища в Україні та рівних можливостей для різних верств населення.
Президент України Володимир Зеленський привітав дружину зі святом віршем. У цьому шостий президент написав у соцмережах, що хотів би дуже багато чого сказати, але вони не одні, “як завжди останнім часом”. У тому вірші він напівнатяками зізнався дружині у коханні, згадав як вони зустрілися, згадав двох дітей своє президентство (“А потім я став… Ну ніби як головним. А ти… Ну ніби як першою”). Наприкінці президент ще раз привітав Олену Зеленську та зізнався їй у коханні.
- Нагадаємо, у вересні перша леді України Олена Зеленська в форматі відеозвернення взяла участь у відкритті Пекінського кінофестивалю (BJIFF).
- Один із ключових акторів студії “Квартал 95”, художній керівник “Жіночого кварталу” та близький друг президента Володимира Зеленського та його дружини Олени Олександр Пікалов зізнався, що серед творчої команди є самоцензура.