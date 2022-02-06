6 лютого перша леді України, сценаристка студії "Квартал-95" Олена Зеленська святкує День народження. Її привітав з цим днем чоловік, шостий президент України Володимир Зеленський.

#Букви розповідають про біографію першої леді України.

Олена Зеленська (дівоче прізвище Кияшко) народилася 6 лютого 1978 року в Кривому Розі. З майбутнім чоловіком Володимиром Зеленським вони навчалися в паралельних класах гімназії № 95, але спілкуватися почали лише в студентські роки.

З червоним дипломом магістра архітектури Олена Кияшко закінчила будівельний факультет Криворізького національного університету.

У той час Володимир Зеленський навчався на юриста у Криворізькому економічному інституті та вже активно займався сценічною діяльністю. Ніхто із них згодом не працював за спеціальностями.

Ще в інституті Олена Кияшко допомагала своєму майбутньому чоловіку в підготовці номерів “Кварталу”, згодом стала повноправною сценаристкою. Через 8 років після початку роману, у 2003 році пара зареєструвала шлюб.

У 2005 році в подружжя народилася дочка Олександра. Її хресним батьком став Сергій Кравець, чоловік акторки “Кварталу-95” Олени Кравець (яка тоді ж стала хресною мамою для нехрещеної Олени Зеленської).

У 2013 році у подружжя народився син Кирило.

До квітня 2019 року Олена Зеленська ніколи не була публічною особою. Наразі перша леді разом з кулінарним експертом Євгеном Клопотенком займається реформуванням системи шкільного харчування, публічно підіймає питання гендерної рівності та протидії домашньому насильству. Наприкінці січня Олена Зеленська презентувала україномовні аудіогіди у Лісабоні, Порту та Сінтрі, і такі відкриті вже у 25 країнах світу. Дружина президента також опікується дітьми, інклюзивними програмами для створення безбар’єрного середовища в Україні та рівних можливостей для різних верств населення.

Президент України Володимир Зеленський привітав дружину зі святом віршем. У цьому шостий президент написав у соцмережах, що хотів би дуже багато чого сказати, але вони не одні, “як завжди останнім часом”. У тому вірші він напівнатяками зізнався дружині у коханні, згадав як вони зустрілися, згадав двох дітей своє президентство (“А потім я став… Ну ніби як головним. А ти… Ну ніби як першою”). Наприкінці президент ще раз привітав Олену Зеленську та зізнався їй у коханні.