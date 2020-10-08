#Букви зібрали цікаві факти про славетного спортсмена.
Всього в родині Піддубних було шестеро дітей – три сини та три дочки. Батько Піддубного, Максим – був високого зросту та дужий.
Через багато років Іван Піддубний скаже, що людиною, сильнішою за нього, був лише батько.
Мати Івана, Ганна – походила зі старовинного козацького роду, який славився своїм довголіттям. Кажуть, дід Івана по лінії матері, колишній солдат, відслуживши в армії чверть століття, дожив до 120 років.
Сам Іван з дитинства був привчений до роботи по господарству. У вихідні дні співав у церковному хорі.
Бажаючи одружитися з дочкою заможного селянина, Оленкою Вітяк, Іван поїхав на заробітки. Працював вантажником у Севастополі. Але пізніше дізнався, що Оленку видали заміж за багатія.
Потім доля звела Івана з двома учнями морехідних класів Антоном Преображенським і Василем Васильєвим — спортсменами, шанувальниками важкої атлетики.
Іван вирішив серйозно тренуватися.
Цікаве про Івана Піддубного
За свою кар’єру Іван Піддубний відвідав 50 міст в 14 країнах на чотирьох континентах;
батько Івана кидав на віз п’ятипудові мішки і легко гнув підкови;
від матері Івану Піддубному дістався винятковий музичний слух;
у 17 років Піддубний з легкістю пригинав до землі бика за роги;
за 40 років Піддубний не програв жодного чемпіонату;
Іван вів здоровий спосіб життя. Він ніколи в житті не вживав алкоголю та не палив;
Івану Піддубному пропонували просто астрономічні суми за поразку, але він відповідав категоричною відмовою.
у 1927 році Іван Піддубний отримав титул найкрасивішої людини у США. За це він мав отримати грошову винагороду у розмірі 500 000 доларів США. Однак попередньо йому слід було прийняти американське громадянство. Іван відмовився;
Іван Піддубний збирався одружитися на дівчині-гімнастці зі свого цирку. Проте незадовго до їхнього весілля Марія зірвалася з-під куполу цирку і розбилася на смерть. Іван дуже важко переживав цю трагедію, навіть хотів кинути роботу в цирку;
проводжаючи Піддубного в Севастополь на заробітки, його батько сказав: “Пам’ятай, Іване, що роду ти батьківського і материнського – козацького, запорозького, і що козакові честь дорожча за матір, дорожча за батька рідного. Запам’ятай, Іване, якщо продаси честь – не син ти мені, і я не батько тобі”.
Іван Піддубний мав зріст 184 см та 118 кілограмів ваги.
За матеріалами Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного