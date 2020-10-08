8 жовтня 1871 року в Полтавській губернії в родині спадкового козака Максима Піддубного народився майбутній шестиразовий чемпіон світу з боротьби Іван Піддубний.

#Букви зібрали цікаві факти про славетного спортсмена.

Всього в родині Піддубних було шестеро дітей – три сини та три дочки. Батько Піддубного, Максим – був високого зросту та дужий.

Через багато років Іван Піддубний скаже, що людиною, сильнішою за нього, був лише батько.

Мати Івана, Ганна – походила зі старовинного козацького роду, який славився своїм довголіттям. Кажуть, дід Івана по лінії матері, колишній солдат, відслуживши в армії чверть століття, дожив до 120 років.

Сам Іван з дитинства був привчений до роботи по господарству. У вихідні дні співав у церковному хорі.

Бажаючи одружитися з дочкою заможного селянина, Оленкою Вітяк, Іван поїхав на заробітки. Працював вантажником у Севастополі. Але пізніше дізнався, що Оленку видали заміж за багатія.

Потім доля звела Івана з двома учнями морехідних класів Антоном Преображенським і Василем Васильєвим — спортсменами, шанувальниками важкої атлетики.

Іван вирішив серйозно тренуватися.

Цікаве про Івана Піддубного

За свою кар’єру Іван Піддубний відвідав 50 міст в 14 країнах на чотирьох континентах;

батько Івана кидав на віз п’ятипудові мішки і легко гнув підкови;

від матері Івану Піддубному дістався винятковий музичний слух;

у 17 років Піддубний з легкістю пригинав до землі бика за роги;

за 40 років Піддубний не програв жодного чемпіонату;

Іван вів здоровий спосіб життя. Він ніколи в житті не вживав алкоголю та не палив;

Івану Піддубному пропонували просто астрономічні суми за поразку, але він відповідав категоричною відмовою.

у 1927 році Іван Піддубний отримав титул найкрасивішої людини у США. За це він мав отримати грошову винагороду у розмірі 500 000 доларів США. Однак попередньо йому слід було прийняти американське громадянство. Іван відмовився;

Іван Піддубний збирався одружитися на дівчині-гімнастці зі свого цирку. Проте незадовго до їхнього весілля Марія зірвалася з-під куполу цирку і розбилася на смерть. Іван дуже важко переживав цю трагедію, навіть хотів кинути роботу в цирку;

проводжаючи Піддубного в Севастополь на заробітки, його батько сказав: “Пам’ятай, Іване, що роду ти батьківського і материнського – козацького, запорозького, і що козакові честь дорожча за матір, дорожча за батька рідного. Запам’ятай, Іване, якщо продаси честь – не син ти мені, і я не батько тобі”.

Іван Піддубний мав зріст 184 см та 118 кілограмів ваги.

За матеріалами Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного