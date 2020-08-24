#Букви розповідають, про що говорив Зеленський у своїй промові.

“Рік тому я говорив, що кожен ранок починається з СМС-повідомлення з головного штабу: СМС про кількість поранених і загиблих на передовій. Цифри бувають різними. Так тільки одне повідомлення робить ранок добрим: “Поранених – нуль, загиблих – нуль”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні вже 29 день поспіль у нього і у всієї країни ранок дійсно добрий, бо 29 днів, як на сході України немає бойових втрат.

“І сьогодні, у 29-й день перемир’я, у 29-ту річницю незалежності України ми всі просимо Бога лише про одне – нехай дні тиші стануть місяцями. Місяці – роками. Роки – століттями, а потім тисячоліттями”.

У своїй промові Володимир Зеленський згадав ще один виклик, який стоїть перед Україною – це єпідемія коронавірусу.

“Сьогодні ми робимо все можливе для подолання коронавірусу в Україні. Ми забезпечені всім необхідним, налагодили власне виробництво, відновлюємо лікарні та лабораторії, та найголовніше, що у нас є, – це українські медики… Вірю, що ми здолаємо вірус і будемо “хворіти” лише футболом на трибунах, музикою на концертах та мандрівками нашою чудовою країною”.

Зеленський закликав не сваритися і не змагатися в тому, хто більше та правильніше любить Україну.

“Треба згадати, що, незалежно від мови, релігії, національності – ми брати й сестри. Ми всі – діти України. І нікому не давати шансу посіяти між нами розбрат. Ні сусідам, ні внутрішнім чужинцям”.

А ще президент запевнив, що він та уряд роблять усе, аби Крим, Донецька та Луганська області “повернулися додому”.

Крім того, Володимир Зеленський мріє, щоб Україна була першою у Європі за людським щастям, а не тільки за розміром території.

“Саме тому ми боремося за кожного українця і повертаємо своїх. Для нас не має значення: це 131 полонений з Росії та ОРДЛО, 14 цивільних моряків із Лівії, 45 громадян з Уханя чи 11 загиблих, на жаль, під час збиття літака в Ірані. І за одного українського розвідника ми готові віддати тисячу інших. Бо Україна своїх не лишає. І я зроблю все, аби кожен громадянин України у будь-якому куточку планети чітко знав: я – українець, а значить, моя держава мене не залишить”.

За словами президента, його команда будує країну, яка завжди готова дати відсіч. І байдуже, хто атакує: агресор, вірус, світова криза.

“Ми будуємо країну, де ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму. Країну, куди наші люди захочуть повертатися. Повертатися хорошими дорогами, які ми сьогодні будуємо. Країну, де жваві суперечки будуть лише про те, як назвати ракету, що Україна запускає в космос, та на честь кого назвати збудований корвет”.

Президент підсумував, що створити країну мрії ми можемо тільки разом.