Про це повідомив глава Нацполіції ігор Клименко, передає пресслужба поліції.
“Наймасштабніші заходи з нагоди Дня Незалежності пройшли в Києві. У них взяли участь близько 100 тисяч осіб. Відбулися і заявлені марші захисників і патріотів України за участю понад 10 тисяч осіб”, – сказав Клименко.
Голова Нацполіції додав, що безпеку громадян забезпечували близько 10 тисяч правоохоронців – це працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та військовослужбовці Національної гвардії.
Він також зазначив, що під час масових заходів у столиці були зафіксовані кілька порушень громадського порядку, на які поліцейські оперативно відреагували.
Зокрема, в центрі столиці облили зеленкою експрезидента України Петра Порошенка. Особу зловмисника встановили.
Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування нового свята – Дня Української державності.
- На параді центром столиці урочисто пройшли військовослужбовці України та країн-партнерів і союзників нашої держави.
- Над Хрещатиком пролетіли військові та транспортні літаки України та країн-партнерів.
- В рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України центральною вулицею столиці проїхала механізована військова техніка Збройних сил України, Держприкордонслужби, Державної служби з надзвичайних ситуацій та ін.