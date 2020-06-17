Про це розповідають #Букви.
День батька має перехідну дату святкування – його відзначають у третю неділю червня.
Історія свята
День батька з’явився завдяки Сонорі Смарт (Додд) з міста Спокан, штат Вашингтон. У 1909 році вона після церковної служби на честь Дня матері подумала: а чому немає свята на честь батька? Варто зазначити, що її батько після смерті дружини сам виховував шістьох дітей.
Американка звернулася до мера свого міста з пропозицією заснувати відповідне свято. Уже в наступному році його вперше відзначили, а національним це свято стало тільки у 1966 році.
Через деякий час традиція з США святкувати День батька поширилася по світу.
Як святкувати?
У третю неділю червня День батька відзначають в таких країнах: Аргентина, Велика Британія, Канада, Індія, Мексика, Нідерланди, Словаччина, Туреччина, Швейцарія, Японія і Південна Африка.
Більше 30 країн вшановують батьків саме в третю неділю червня. У деяких країнах дата інша – в Грузії 3 жовтня, в Італії, Португалії та Іспанії 19 березня, проте свято є в багатьох державах.
В цей день у багатьох країнах прийнято приколювати до одягу троянди. Червоні – якщо батько живий, білі – якщо він помер. Також прийнято влаштовувати сімейні торжества, пікніки на природі, батькам дарують подарунки.
- 16 червня 2019 року в Україні вперше офіційно відсвяткували День батька. Він був затверджений на законодавчому рівні рішенням Кабінету Міністрів України в травні.