21 червня в Україні і низці інших країн відзначатимуть День батька.

Про це розповідають #Букви.

День батька має перехідну дату святкування – його відзначають у третю неділю червня.

Історія свята

День батька з’явився завдяки Сонорі Смарт (Додд) з міста Спокан, штат Вашингтон. У 1909 році вона після церковної служби на честь Дня матері подумала: а чому немає свята на честь батька? Варто зазначити, що її батько після смерті дружини сам виховував шістьох дітей.

Американка звернулася до мера свого міста з пропозицією заснувати відповідне свято. Уже в наступному році його вперше відзначили, а національним це свято стало тільки у 1966 році.

Через деякий час традиція з США святкувати День батька поширилася по світу.

Як святкувати?

У третю неділю червня День батька відзначають в таких країнах: Аргентина, Велика Британія, Канада, Індія, Мексика, Нідерланди, Словаччина, Туреччина, Швейцарія, Японія і Південна Африка.

Більше 30 країн вшановують батьків саме в третю неділю червня. У деяких країнах дата інша – в Грузії 3 жовтня, в Італії, Португалії та Іспанії 19 березня, проте свято є в багатьох державах.

В цей день у багатьох країнах прийнято приколювати до одягу троянди. Червоні – якщо батько живий, білі – якщо він помер. Також прийнято влаштовувати сімейні торжества, пікніки на природі, батькам дарують подарунки.