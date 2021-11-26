Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

Цей день відзначається в останню суботу листопада.

“Щороку в листопаді ми вшановуємо і віддаємо шану мільйонам безневинних українців, які постраждали і загинули під час Голодомору у 1932 та 1933 роках. Чоловіки, жінки та діти, які загинули від цього голоду, стали жертвами жорстокої політики та навмисних дій режиму Йосипа Сталіна. цього місяця, коли ми вшановуємо пам’ять тих, чиї життя було відібрано”, – йдеться у заяві президента США Джо Байдена.

За його словами, треба робити усе, щоб запобігти подібним трагедіям у майбутньому та підтримувати сьогодні тих, хто “страждає під ярмом тиранії”.