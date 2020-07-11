#Букви розповідають про історію та традиції свята.

Апостоли Петро і Павло є учнями Ісуса Христа, які після смерті і воскресіння Христа почали проповідувати і поширювати вчення Євангелія по всьому світу.

Історія

Апостол Петро в християнській традиції вважається охоронцем ключів від раю. Він народився в Віфсаїді в сім’ї простого рибалки Іони і йому було дано ім’я Симон. Він був одружений і працював рибалкою разом зі своїм братом Андрієм, який згодом теж став апостолом. Християни вважають, що Петро був одним з улюблених учнів Ісуса. У ніч після арешту Ісуса Петро тричі відрікся від нього перш, ніж проспівав півень, але після цього щиро покаявся і був прощений.

Апостол Павло народився під ім’ям Саул і брав участь у переслідуванні перших християн. На шляху в Дамаск від осліп від яскравого світла з неба і, почувши докірливий голос Ісуса, увірував в нього, а згодом був зцілений від сліпоти і прийняв хрещення.

Відповідно до церковного переказу, Петро і Павло прийняли святе мучеництво в один день – 29 червня за юліанським календарем.

Традиції

У православ’ї свято належить до великих свят. Дню Петра і Павла передує піст, який називається апостольським. 12 липня, день пам’яті апостолів, – вже святковий, непісний день.

Однією з головних традицій свята є приготування сирних пончиків, які називають “мандриками”. За легендою, саме мандрики були головною їжею Петра і Павла, коли вони мандрували по світу. У різних регіонах їх готують по-різному, але основною формою залишаються пончики з пшеничного борошна і сиру.

Також в цей день прийнято зібратися родиною за обіднім столом, оскільки в Петров день закінчується пост. В окремих регіонах свято вважалося днем рибалок, оскільки апостол Петро сам був рибалкою і вважається їх покровителем. У давні часи на День Петра і Павла люди влаштовували ярмарки і народні гуляння з танцями і піснями.

Що можна і не можна робити в день Петра і Павла

У день святих апостолів потрібно відвідати церкву і святкові служби. Тим, хто тримав піст, необхідно сповідатися і причаститися. У цей день рекомендують готувати рибні страви для залучення в будинок щастя і достатку.

Не можна в свято Петра і Павла сумувати, впадати в зневіру, думати про погане. Так само не варто проводити вінчання. Не можна займатися фізичною працею (працювати в саду, городі).

Крім того, не можна в цей день лаятися і проявляти агресію. Також під забороною купання в водоймах і зловживання спиртними напоями.