Мільйони американців вирушають у поїздки напередодні Дня подяки, незважаючи на ситуацію з коронавірусом COVID-19 і заклики влади залишатися вдома.

Про це повідомляє CBS News – новинний відділ американської телерадіокомпанії CBS.

День подяки в США буде відзначатися 26 листопада.

Раніше Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC – федеральне агентство міністерства охорони здоров’я країни) опублікували заклик до громадян по можливості залишатися на свято вдома і не подорожувати.

“За останні 7 днів у США було зареєстровано понад 1 млн випадків COVID-19. Оскільки кількість випадків захворювання продовжує швидко зростати в Сполучених Штатах, найбільш безпечний спосіб відсвяткувати День подяки – це святкувати його вдома з людьми, з якими ви проживаєте. Зустрічі з родиною і друзями, які не проживають з вами, можуть збільшити ймовірність зараження або розповсюдження COVID-19, або ж грипу”, – говорилося в повідомленні CDC від 19 листопада.

У відомстві наголошували, що подорожі також можуть збільшити “шанси на зараження і поширення COVID-19”, в зв’язку з чим “відкласти подорож і залишитися вдома – найкращий спосіб захистити себе та інших цього року”.

Незважаючи на це, напередодні свята мільйони американців вже вирушили в дорогу (зокрема авіарейсами), не бажаючи скасовувати свої плани на День подяки.

Так, з минулої п’ятниці понад три мільйони осіб пройшли перевірку на контрольно-пропускних пунктах Адміністрації транспортної безпеки США (це агентство, що забезпечує безпеку пасажирів у країні).

Неділя, 22 листопада, була найбільш завантаженим днем на контрольно-пропускних пунктах в аеропортах, починаючи з 16 березня. Так, понад 1,04 млн осіб пройшли через контрольно-пропускні пункти аеропортів к неділю, повідомляє National Public Radio.

А в Американській автомобільній асоціації (AAA) прогнозують, що подорожувати будуть до 50 млн американців.

Експерти вже прогнозують, що після свята кількість випадків коронавірусу зросте ще більше.

“Мене дуже непокоїть кількість людей, які подорожують. Це вірний шлях до катастрофи”, – зазначив головний медичний кореспондент CBS News доктор Джонатан Лапук.

“Найбільш помилковим твердженням, яке я чув під час цієї пандемії, є те, що якщо я пройду тест сьогодні і отримаю негативний результат, я зможу побачити бабусю завтра. Абсолютно ні. Інкубаційний період триває від двох до 14 днів”, – додав він.

Згідно з даними Університету Джона Хопкінса, з початку місяця коронавірусом заразилися понад три мільйони американців. У країні спостерігається рекордна кількість госпіталізацій і в середньому 1500 смертей щодня (це максимум за останні шість місяців).

У багатьох американських штатах ситуація з COVID-19 стає загрозливою. Наприклад, у Пенсильванії можуть закінчитися ліжка у відділеннях інтенсивної терапії протягом тижня. А в Вісконсині понад 3000 медичних працівників підписали листа, в якому попередили, що незабаром можуть опинитися перед вибором, кого лікувати, а кого ні.

Як зазначає CBS News, те, що незважаючи на COVID-19 мільйони американців все одно подорожують, можна пояснити втомою від епідемії в суспільстві.

Тим часом авіакомпанії та аеропорти вживають додаткових запобіжних заходів, щоб допомогти запобігти поширенню коронавірусу, включно з глибокою очисткою та дезінфекцією поверхонь, розміщенням розмітки на підлозі, щоб люди перебували на відстані не менше 6 футів один від одного (понад 1,8 метрів), і обов’язковим носінням масок.

Очільник урядового відділу з розробки вакцини проти коронавірусу в США доктор Монсеф Слауї заявив, що перші американці можуть отримати щеплення від коронавірусу вже 11 грудня.

Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.