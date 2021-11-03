Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначають державне свято – День ракетних військ і артилерії,. Його було встановлено указом президента від 31 жовтня 1997 року.

Про це повідомляють #Букви.

Історія свята

Історія свята бере свій початок з часів СРСР, а саме – з 1964 року. Тоді воно було встановлено указом президії Верховної Ради СРСР від 17 листопада 1964 р. N 3027-VI “Щодо святкування “Дня ракетних військ і артилерії”.

Дата присвячена початку операції зі звільнення Києва 1943 року.

Однак, після розпаду СРСР в Україні це свято офіційно не відзначали, оскільки Російська Федерація стала правонаступницею СРСР і свята.

Офіційне святкування поновили 1997 року окремим указом президента України “Про День ракетних військ і артилерії”.

“Ураховуючи важливу роль ракетних військ і артилерії у зміцненні обороноздатності держави, постановляю. Установити в Україні свято — День ракетних військ і артилерії, яке відзначати щорічно 3 листопада” – йдеться в указі.

Відтоді Україна щорічно відзначає значний внесок радянських артилеристів у звільнення України у роки Німецько-радянської війни та важливу роль сучасних українських ракетних військ та артилерії у захисті української держави.

Ракетні війська та артилерія Україні

Ракетні війська та артилерія є головним засобом вогневого ураження противника в Сухопутних військах.

Вони призначені для знищення елементів системи високоточної зброї, артилерії, танків, БМП, протитанкових та інших вогневих засобів, живої сили, вертольотів на посадкових майданчиках, засобів протиповітряної оборони, пунктів управління тощо.

До складу ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ входять військові частини тактичних ракет, реактивної, гаубичної, гарматної та протитанкової артилерії, а також артилерійської розвідки.

Цього року ракетники та артилеристи успішно випробували новий реактивний снаряд калібру 122 мм “Тайфун-1” вітчизняного виробництва для модернізованої системи залпового вогню БМ-21У “Верба”.

А результати цих випробувань будуть використані в ході розробки реактивного снаряда калібру 220 мм “Тайфун-2” для модернізованої системи залпового вогню “Буревій”.

Також на завершальному етапі державних випробувань перебуває створення високоточної ракети калібру 300 мм “Вільха-М” з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню “Смерч”.