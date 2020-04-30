Сьогодні, 30 квітня, у світі відзначають день народження Будди і Міжнародний день джазу, а в Україні - День прикордонника.

#Букви зібрали цікаві факти про сьогоднішні свята.

День прикордонника

30 квітня, українські прикордонники відзначають своє професійне свято.

День прикордонника відзначається щорічно 30 квітня, починаючи з 2018 року.

У 1992 році свято День прикордонника був встановлений 4 листопада. Однак, багато хто служив у радянських прикордонних військах, продовжували святкувати його 28 травня.

З 2003 року президент Леонід Кучма встановив дату свята 28 травня.

У 2018 року святкування Дня прикордонника перенесли – на 30 квітня. День присвячений подіям 1918 року, коли під час російсько-української війни, армія УНР вийшла на кордон України і встановила на ньому державні символи.

19 квітня 2019 року Президент України Петро Порошенко підписав укази, згідно з якими заснував День піхоти, День резервіста України і День сержанта Збройних сил України.

Вальпургієва ніч

Це свято ще називають Ніччю відьом. Традиційно, воно припадає на період з 30 квітня на 1 травня. У цьому році ніч буде з четверга на п’ятницю.

Таку назву свято отримало через те, що за датою збігається з днем ​​пам’яті католицької святої черниці Вальбурги.

Свята Вальпургія відома тим, що стала однією з перших черниць. У народі її вважали покровителькою моряків, вагітних жінок перед пологами, а ще захисницею від стихії, хвороб, сказу, голоду, неврожаю.

У народі вірили, що в ніч на 1 травня відкривалися кордону між світами і люди отримували можливість спілкуватися з душами померлих.

Але, по суті, Вальпургієва ніч – одна з найтемніших, страшних і таємничих ночей в році. Це час бенкету нечистої сили, яка злітається з усіх куточків землі на Лису гору. Щоб очиститися від злих духів і відлякати відьом, в цю ніч треба палити багаття, веселитися, влаштовувати ігри і гуляння. Це час для передбачень, ворожіння і приворотів.

Щоб не накликати на себе біду, в цю магічну ніч не слід згадувати нечисту силу. Сьогодні не можна надягати речі чорного кольору, а також ті, в яких у людей відбувалися неприємності.

День народження Будди

Це свято, присвячене дню народження Будди Гаутами, відзначають буддисти традиції Махаяни і Тхеравади.

У всіх країнах Східної Азії, окрім Японії, свято відзначається в 8-й день 4-го місяця за місячним календарем.

У Таїланді, В’єтнамі, Макао, Сінгапурі, Південній Кореї – офіційне свято.

В Японії День народження Будди постійно відзначається 8 квітня, свято відзначається неофіційно і отримало назву Фестиваль квітів – ханамацурі.

Міжнародний день джазу

Це свято було засновано ЮНЕСКО, щоб відзначити “зростання рівня інформованості міжнародної громадськості про джаз, як про силу, яка сприяє миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми”.

Починаючи з 2012 року свято відзначають 30 квітня.

Перший щорічний Міжнародний день джазу в Парижі відкрили Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова і Посол Доброї волі ЮНЕСКО Хербі Хенкок.

30 квітня: яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 квітня відзначає пам’ять Преподобного Акакія.

Також в цей день згадують ігумена Соловецького, який вважався покровителем бджільництва. Зосим Соловецький жив в XV столітті. Він був одним із засновників Соловецького монастиря в Росії. У народі вважають, що в цей день не можна надягати нові речі, інакше вони принесуть нещастя. Сновидіння краще нікому не розповідати.

Прикмети 30 квітня: що можна і не можна робити

Згідно з народними спостереженнями, в останній день квітня, тобто 30 числа, ввечері не можна пекти хліб.

Також існують й інші прикмети, пов’язані з цим днем:

Якщо бджоли на колір летять, буде з кольору плід.

Бджоли на вишневий цвіт сідають – до врожаю вишні.

На який хліб сіла бджола, той буде хороший на зерно.

Якщо по висадці з вулику мало убутку в бджолах, то вродить гречка.

Бджоли літають ліниво і недружно – меду буде мало. Якщо вилетіли швидко і не по одній, то меду буде багато.

Мурахи в будинку – на щастя.

Багато сережок на вільсі – до врожаю вівса, багато шишок – ячмінь вродить.

Граки грають – на хорошу погоду.

Якщо рано вранці пішов дощ, вдень буде ясно.

Іменинники 30 квітня

1777 – Карл Фрідріх Гаус, видатний німецький математик, астроном і фізик, який вважається одним з найвидатніших математиків всіх часів.

1857 – Ейген Блейлер (дотримувала), швейцарський психіатр і психолог. Ввів термін шизофренія і описав її як самостійне захворювання.

1883 – Ярослав Гашек, чеський письменник-сатирик.

1893 – Йоахім фон Ріббентроп, міністр закордонних справ Німеччини.

1897 – Умберту Мауру, бразильський режисер, сценарист, кінооператор і актор.

1901 – Саймон Сміт Кузнець, американський економіст українського походження, лауреат Нобелівської премії 1971 року.

1916 – Клод Шеннон, американський математик і інженер, один з творців теорії інформації.

1920 – Микола Григорович Гринько, актор театру і кіно, народний артист УРСР.

1946 – Карл XVI Густаф, король Швеції з 15 вересня 1973 року.

1967 – Філіп Кіркоров, естрадний співак РФ.

1982 – Кірстен Данст, американська актриса.

30 квітня: цей день в історії

311 – в Римі офіційно дозволили сповідувати християнство.

1722 – в англійських газетах вперше згадали більярд.

1789 – інавгурація американського президента Джорджа Вашингтона.

1803 – США купили Луїзіану у Франції за 15 млн. доларів.

1838 – Нікарагуа відокремилася від Центральноамериканської Федерації.

1840 – петербурзький цензор П. Корсаков підписав квиток на видачу “Кобзаря” Т. Шевченка з друкарні Е. Фішера. День виходу в світ першого твору Кобзаря.

1900 – анексія Гавайських островів Сполученими Штатами.

1905 – російський імператор Микола II підписав указ про свободу віросповідання.

1918 – за участю німців в цей день проголосили створення Кримської Республіки.

1945 – покінчив життя самогубством Адольф Гітлер.

1954 – у Києві відкрито пам’ятник Щорсу. За однією з версій, скульптору позував Леонід Кравчук, який став пізніше першим Президентом незалежної України.

1977 – британська рок-група Led Zeppelin встановила світовий рекорд за відвідуваністю концертів. Число слухачів склало 76 тис. 299 осіб.

Іменинники 30 квітня: Адріан, Олександр, Федір, Семен, Михайло, Іван, Єфрем, Марія.