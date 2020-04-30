#Букви зібрали цікаві факти про сьогоднішні свята.
День прикордонника
30 квітня, українські прикордонники відзначають своє професійне свято.
День прикордонника відзначається щорічно 30 квітня, починаючи з 2018 року.
У 1992 році свято День прикордонника був встановлений 4 листопада. Однак, багато хто служив у радянських прикордонних військах, продовжували святкувати його 28 травня.
З 2003 року президент Леонід Кучма встановив дату свята 28 травня.
У 2018 року святкування Дня прикордонника перенесли – на 30 квітня. День присвячений подіям 1918 року, коли під час російсько-української війни, армія УНР вийшла на кордон України і встановила на ньому державні символи.
19 квітня 2019 року Президент України Петро Порошенко підписав укази, згідно з якими заснував День піхоти, День резервіста України і День сержанта Збройних сил України.
Вальпургієва ніч
Це свято ще називають Ніччю відьом. Традиційно, воно припадає на період з 30 квітня на 1 травня. У цьому році ніч буде з четверга на п’ятницю.
Таку назву свято отримало через те, що за датою збігається з днем пам’яті католицької святої черниці Вальбурги.
Свята Вальпургія відома тим, що стала однією з перших черниць. У народі її вважали покровителькою моряків, вагітних жінок перед пологами, а ще захисницею від стихії, хвороб, сказу, голоду, неврожаю.
У народі вірили, що в ніч на 1 травня відкривалися кордону між світами і люди отримували можливість спілкуватися з душами померлих.
Але, по суті, Вальпургієва ніч – одна з найтемніших, страшних і таємничих ночей в році. Це час бенкету нечистої сили, яка злітається з усіх куточків землі на Лису гору. Щоб очиститися від злих духів і відлякати відьом, в цю ніч треба палити багаття, веселитися, влаштовувати ігри і гуляння. Це час для передбачень, ворожіння і приворотів.
Щоб не накликати на себе біду, в цю магічну ніч не слід згадувати нечисту силу. Сьогодні не можна надягати речі чорного кольору, а також ті, в яких у людей відбувалися неприємності.
День народження Будди
Це свято, присвячене дню народження Будди Гаутами, відзначають буддисти традиції Махаяни і Тхеравади.
У всіх країнах Східної Азії, окрім Японії, свято відзначається в 8-й день 4-го місяця за місячним календарем.
У Таїланді, В’єтнамі, Макао, Сінгапурі, Південній Кореї – офіційне свято.
В Японії День народження Будди постійно відзначається 8 квітня, свято відзначається неофіційно і отримало назву Фестиваль квітів – ханамацурі.
Міжнародний день джазу
Це свято було засновано ЮНЕСКО, щоб відзначити “зростання рівня інформованості міжнародної громадськості про джаз, як про силу, яка сприяє миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми”.
Починаючи з 2012 року свято відзначають 30 квітня.
Перший щорічний Міжнародний день джазу в Парижі відкрили Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова і Посол Доброї волі ЮНЕСКО Хербі Хенкок.
30 квітня: яке сьогодні церковне свято
Православна церква 30 квітня відзначає пам’ять Преподобного Акакія.
Також в цей день згадують ігумена Соловецького, який вважався покровителем бджільництва. Зосим Соловецький жив в XV столітті. Він був одним із засновників Соловецького монастиря в Росії. У народі вважають, що в цей день не можна надягати нові речі, інакше вони принесуть нещастя. Сновидіння краще нікому не розповідати.
Прикмети 30 квітня: що можна і не можна робити
Згідно з народними спостереженнями, в останній день квітня, тобто 30 числа, ввечері не можна пекти хліб.
Також існують й інші прикмети, пов’язані з цим днем:
- Якщо бджоли на колір летять, буде з кольору плід.
- Бджоли на вишневий цвіт сідають – до врожаю вишні.
- На який хліб сіла бджола, той буде хороший на зерно.
- Якщо по висадці з вулику мало убутку в бджолах, то вродить гречка.
- Бджоли літають ліниво і недружно – меду буде мало. Якщо вилетіли швидко і не по одній, то меду буде багато.
- Мурахи в будинку – на щастя.
- Багато сережок на вільсі – до врожаю вівса, багато шишок – ячмінь вродить.
- Граки грають – на хорошу погоду.
- Якщо рано вранці пішов дощ, вдень буде ясно.
Іменинники 30 квітня
1777 – Карл Фрідріх Гаус, видатний німецький математик, астроном і фізик, який вважається одним з найвидатніших математиків всіх часів.
1857 – Ейген Блейлер (дотримувала), швейцарський психіатр і психолог. Ввів термін шизофренія і описав її як самостійне захворювання.
1883 – Ярослав Гашек, чеський письменник-сатирик.
1893 – Йоахім фон Ріббентроп, міністр закордонних справ Німеччини.
1897 – Умберту Мауру, бразильський режисер, сценарист, кінооператор і актор.
1901 – Саймон Сміт Кузнець, американський економіст українського походження, лауреат Нобелівської премії 1971 року.
1916 – Клод Шеннон, американський математик і інженер, один з творців теорії інформації.
1920 – Микола Григорович Гринько, актор театру і кіно, народний артист УРСР.
1946 – Карл XVI Густаф, король Швеції з 15 вересня 1973 року.
1967 – Філіп Кіркоров, естрадний співак РФ.
1982 – Кірстен Данст, американська актриса.
30 квітня: цей день в історії
311 – в Римі офіційно дозволили сповідувати християнство.
1722 – в англійських газетах вперше згадали більярд.
1789 – інавгурація американського президента Джорджа Вашингтона.
1803 – США купили Луїзіану у Франції за 15 млн. доларів.
1838 – Нікарагуа відокремилася від Центральноамериканської Федерації.
1840 – петербурзький цензор П. Корсаков підписав квиток на видачу “Кобзаря” Т. Шевченка з друкарні Е. Фішера. День виходу в світ першого твору Кобзаря.
1900 – анексія Гавайських островів Сполученими Штатами.
1905 – російський імператор Микола II підписав указ про свободу віросповідання.
1918 – за участю німців в цей день проголосили створення Кримської Республіки.
1945 – покінчив життя самогубством Адольф Гітлер.
1954 – у Києві відкрито пам’ятник Щорсу. За однією з версій, скульптору позував Леонід Кравчук, який став пізніше першим Президентом незалежної України.
1977 – британська рок-група Led Zeppelin встановила світовий рекорд за відвідуваністю концертів. Число слухачів склало 76 тис. 299 осіб.
Іменинники 30 квітня: Адріан, Олександр, Федір, Семен, Михайло, Іван, Єфрем, Марія.