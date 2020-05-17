#Букви розповідають, які ще свята відзначають у світі.
Ще сьогодні День пам’яті жертв СНІДу, Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства (раніше Міжнародний день телекомунікацій), Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією.
В цей день:
1497 – португальський мореплавець Васко да Гама досяг берегів Індії.
1642 – засновано місто Монреаль.
1718 – британський юрист Джеймс Пакл запатентував перший у світі кулемет – так звану рушницю Пакла.
1792 – 24 брокера вирішили заснувати Нью-Йоркську фондову біржу.
1861 – перше в світі туристичне бюро відправило в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона до Парижа).
1887 – почався перший страйк шахтарів Донбасу.
1916 – у Великій Британії вперше в світі здійснено перехід на літній час.
1928 – Муссоліні створив в Італії Службу доріг для будівництва перших в світі швидкісних автострад.
1942 – початок наступу німецьких військ під Харковом.
1948 – СРСР офіційно визнав Ізраїль.
1978 – швейцарська поліція в Лозанні знайшла рештки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього.
1990 – Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань.
2009 – вийшла перша, тестова версія комп’ютерної гри “Minecraft”.
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого Палагеи, яка була покровителькою птахів. У народі день називають Пелагеї Заступниці. Сьогодні ні в якому разі не можна ображати птахів, особливо ворон.
Крім того, сьогодні іменини у Климента, Кирила, Микити, Пелагеї, Никифора, Марії та Івана.
Народні прикмети
Якщо напередодні сонце ясне, то і влітку буде ясна погода.
Зацвіла калина – можна на грядки сіяти огірки, кукурудзу, гарбуз і боби.
На квітучому клені з’явилися сережки – пора сіяти буряк.
Якщо горобці по небу зграями носяться і місця собі не знаходять – буде сильний вітер.
Лелека звив гніздо в низині – хліб в мокрих місцях буде хорошим. Якщо ж птах гніздиться високо, значить, хліб в низинах зіпсується.
Хрущів багато – посуха.
Немає роси вранці 17 травня – погода зміниться.
Сильний дощ – до хорошого урожаю.