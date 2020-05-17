Сьогодні, 17 травня, в світі відзначають День народження інтернету і Міжнародний день боротьби з гомофобією.

#Букви розповідають, які ще свята відзначають у світі.

Ще сьогодні День пам’яті жертв СНІДу, Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства (раніше Міжнародний день телекомунікацій), Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією.

В цей день:

1497 – португальський мореплавець Васко да Гама досяг берегів Індії.

1642 – засновано місто Монреаль.

1718 – британський юрист Джеймс Пакл запатентував перший у світі кулемет – так звану рушницю Пакла.

1792 – 24 брокера вирішили заснувати Нью-Йоркську фондову біржу.

1861 – перше в світі туристичне бюро відправило в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона до Парижа).

1887 – почався перший страйк шахтарів Донбасу.

1916 – у Великій Британії вперше в світі здійснено перехід на літній час.

1928 – Муссоліні створив в Італії Службу доріг для будівництва перших в світі швидкісних автострад.

1942 – початок наступу німецьких військ під Харковом.

1948 – СРСР офіційно визнав Ізраїль.

1978 – швейцарська поліція в Лозанні знайшла рештки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього.

1990 – Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань.

2009 – вийшла перша, тестова версія комп’ютерної гри “Minecraft”.

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого Палагеи, яка була покровителькою птахів. У народі день називають Пелагеї Заступниці. Сьогодні ні в якому разі не можна ображати птахів, особливо ворон.

Крім того, сьогодні іменини у Климента, Кирила, Микити, Пелагеї, Никифора, Марії та Івана.

Народні прикмети

Якщо напередодні сонце ясне, то і влітку буде ясна погода.

Зацвіла калина – можна на грядки сіяти огірки, кукурудзу, гарбуз і боби.

На квітучому клені з’явилися сережки – пора сіяти буряк.

Якщо горобці по небу зграями носяться і місця собі не знаходять – буде сильний вітер.

Лелека звив гніздо в низині – хліб в мокрих місцях буде хорошим. Якщо ж птах гніздиться високо, значить, хліб в низинах зіпсується.

Хрущів багато – посуха.

Немає роси вранці 17 травня – погода зміниться.

Сильний дощ – до хорошого урожаю.