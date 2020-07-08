Про це повідомляють #Букви.

Це свято з’явилося зовсім недавно – в 2012 році і відзначають його тільки в Україні. У міжнародному співтоваристві День сім’ї заснований Генеральною Асамблеєю ООН ще в 1993 році і відзначається 15 травня.

На 8 липня також доводиться день пам’яті святих Петра і Февронії, яких в православ’ї вважають покровителями сім’ї та любові. У цей день віруючі вшановують пам’ять князя Петра і княгині Февронії, Муромських чудотворців. Святі вважаються покровителями сімейного вогнища, хранителями подружньої любові.

Історія

Згідно переказом, за кілька років до князювання Петро вбив вогняного змія, але забруднився його кров’ю і захворів на проказу, від якої ніхто не міг його вилікувати. Одного разу йому наснився віщий сон про те, що живе на світі дівчина на ім’я Февронія, здатна зцілити його.

На відміну від Петра, який був сином муромського князя Юрія, Февронія була з простої селянської родини. Вона жила разом з батьком-бджолярем в Рязанському селі Лагідно. Дівчина припала до серця юному князю, і він дав слово після одужання піти з нею під вінець.

Февронія зцілила князя, проте він не дотримав свого слова, оскільки Февронія була простолюдинкою. Але в процесі лікування вона навмисно не залікувала один струп на тілі князя, через що хвороба відновилася, Февронія знову вилікувала Петра, і він був змушений одружитися з нею.

Коли Петро успадковував князювання після брата, бояри не захотіли мати княгиню простого звання. Князь взяв Февронію, і на двох кораблях вони відплили з міста. У Муромі ж почалася смута, багато хто пустився домагатися престолу, що звільнився, почалися вбивства. Тоді бояри попросили князя з дружиною повернутися. Князь і княгиня повернулися, і Февронія надалі зуміла заслужити любов городян.

Постарівши, вони прийняли чернечий постриг в різних монастирях з іменами Давид і Єфросинія. Петро і Февронія молили Бога, щоб вони померли в один день, і заповідали тіла їх покласти в одній труні, заздалегідь приготувавши гробницю з одного каменю, з тонкою перегородкою. Померли вони в один день і годину.

Прикмети

У цей день наші пращури уважно стежили за погодою.