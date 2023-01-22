Сьогодні, 22 січня, Україна відмічає День Соборності. Політики привітали громадян з цим значущим для незалежності держави святом.

#Букви зібрали вітання зі Святом Соборності.

“Україна. Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина. Із Днем Соборності, непоборні!”, – привітав президент України Володимир Зеленський.

Акт Злуки, на переконання Зеленського, передав наступним поколінням українців дві мудрості. Перше, якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Друге, якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено.

“Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Це стало новим відродженням нашої соборності України. І це не лише об’єднання двох берегів. Це єдність мільйонів людей. Це єдність усіх наших земель. Усіх наших регіонів. Де всі – один за одного. Кожен регіон захищає кожен регіон“, – наголосив президент.

Глава держави переконаний: у кожного з нас більше немає чужих міст, сіл, вулиць.

“Кожне місто – рідне. Кожне село – рідне. Кожна вулиця – рідна. Навіть якщо ми там ніколи в житті не були. І бійці з Києва, Львова, Кривого Рогу, Житомира, Луганська та багатьох інших міст б’ються за Маріуполь, Куп’янськ та Ізюм. А бійці з Ізюма, Куп’янська й Маріуполя та багатьох інших міст б’ються за Авдіївку, Бахмут і Соледар. І всі разом захищають Київ. І всі разом захищають Харків. І всі разом звільняють Херсон“.

Де б хто не народився, він зараз став на захист своєї України та кожного її сантиметра.

“Наша сила – в Єдності! Із Днем Соборності України!”, – лаконічно привітав українців Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

П’ятий президент України Петро Порошенко наголосив: у час війни багато свят ми розуміємо по новому. Нині День Соборності нагадує про звільнення наших земель від російських окупантів, а також – про єдину і неподільну Україну у визнаних світом кордонах 1991 року:

“До хронік цього дня слідом за столітньої давнини кадрами з Софійської площі назавжди увійшли відео з нескорених і вільних Бучі, Ізюму та Херсону. А ще увійдуть сцени радості зі звільнених Донецька, Луганська, Джанкою і Ялти. Бо героїзм воїнів, що очищають Україну від нечисті, сльози щастя на обличчях дорослих і дітей, наші прапори на плечах і на будинках – це і є Соборність України, це те, що увійшло у нашу плоть і кров. І ми всі, як один, виконаємо наказ, про який співається у Марші Нової Армії, марші наших ЗСУ – «Соборна Українська є держава, одна навік”.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак теж приєднався до вітань:

“З Днем Соборності, сильні, єдині, непереможні. Ми повернемо все своє. Кордони 1991 року — це обов‘язково станеться. Слава Україні”.

Очільниця фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко переконана, що з початком повномасштабної війни Україна стала єдиною, до того “єдність була словом”:

“Єдність була словом. Єдність стала ділом. 24 лютого минулого року країна, яку ділили за мовами, конфесіями та територіями, раптом прокинулася Єдиною! Несподівано для всього світу і для самих себе. Прокинулася під звуки вибухів ворожих ракет над нашими містами й будинками. Прокинулась для того, щоб зібратися, вистояти й перемогти”.

Політикиня наголосила, що українців об’єднала не біда та війна, а мужність, рішучість, любов одне до одного та національна гідність.

“Нас об’єднала незаперечна і свята віра в перемогу нашої України!“, – додала Тимошенко.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук переконаний, що цьогоріч як ніколи усвідомлюється глибокий сенс і важливість всеєдності:

“Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України”. Саме так було проголошено в Універсалі про Злуку між УНР та ЗУНР у 1919 році. Як тоді, так і зараз ми розуміли та розуміємо, що суверенність, цілісність, незалежність — наш фундамент. Але тоді цю єдність не зберегли і територія України була розділена”.

Це, на думку політика, має стати для українців уроком історії, який необхідно засвоїти задля уникнення помилок у майбутньому й аби зберегти державу. І саме зараз пишуться нові сторінки історії Україні, які наші нащадки також вивчатимуть.

“Наша нація складає черговий іспит на єдність, державність, зрілість та гідність. Це ті основи, які роблять нас монолітними. І ця монолітність має бути непохитною. Ми не маємо права її втратити. Війна показала наскільки ми могутні, коли об’єднані. Показала, що ми готові боротися і боремось за вільну Україну. І битися ми будемо до нашої Перемоги!”, – стверджує Стефанчук.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму вітанні порівняв події минулого та теперішнього:

“У 1919 році українці об’єднали Українську Народну Республіку і Західноукраїнську Народну Республіку. Сьогодні українці об’єднали всю Європу та весь цивілізований світ. Наша сила — незмірна, а можливості — безкрайні. Українці нездоланні, коли єдині. З Днем Соборності України!”.

Очільник КМВА Сергій Попко опублікував фото з Софійської площі, де 100 років тому було підписано Акт Злуки:

“Сьогодні в Україні відзначають день Соборності. Понад 100 років тому, тут, в Києві на Софіївській площі підписали Акт Злуки між ЗУНР та УНР. Цей документ закріпив бажання українців жити в одній країні”.

Він наголосив, що сучасні українська історія – це продовження боротьби за соборність, адже з моменту проголошення незалежності і внутрішні, і зовнішні вороги намагаються роз’єднати державу. Проте, Попко переконаний, що їм це не вдасться.

“Попри те, що всі ми різні, зараз нас єднає прагнення повернути окуповані території Донеччини, Луганщини і Криму. За це на фронті воюють бійці з усіх куточків держави: зі Слобожанщини, Волині, Галичини, Київщини та інших. Наближаємо мир в соборній Україні після нашої спільної Перемоги!”, – вірить начальник КМВА.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець наголосив: зараз соборниками стали сучасні українці, і наше завдання – деокупувати території держави.

“Сьогодні соборність для України – це деокупація всіх її територій, захоплених ворогом. Це не лише пам’ять про спільне минуле, а й наша згуртованість заради майбутнього. У цей складний час ми всі маємо бути соборниками. Бо перемоги здобуваються лише в єдності!”

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко наголосив, що складовою української єдності є чітке переконання в перемозі:

“Єдність – у наших душах. Коли допомагаємо один одному. Єдність – у нашiй звитязі. Коли разом стоїмо проти ворога. Єдність – у наших переконаннях. Коли всі впевнені: звільнимо від російських окупантів кожен метр нашої землі. Україна Соборна. Разом до перемоги. Слава кожному, хто боронить нашу країну”.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у вітанні з Днем Соборності висловив гордість криворіжцями, які з перших днів війни стали на захист держави, в результаті відстоявши себе та відкинувши ворога на правий берег Дніпра. Вілкул наголосив: вони нищитимуть ворогів надалі, доки не лишиться жодного загарбника в жодному селі чи місті України.

“Це наша земля, ми своє захищаємо. Як і наші предки. Так, попереду ще багато випробувань. Але найголовніше — що ми єдині, об’єднані. Все буде Україна! Єдина, незалежна та соборна Україна. Зі святом, земляки, з Днем Соборності!”, – привітав політик українців і земляків.