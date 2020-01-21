22 січня в Києві до Дня Соборності України відбудеться ряд урочистостей, які заплановані Київською міською державною адміністрацією (КМДА).

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

План заходів

Так, 22 січня відбудеться церемонія урочистого покладання квітів до пам’ятників Т.Г. Шевченко і М. С. Грушевському за участю керівництва держави та міста.

22 січня на мосту Патона кияни створять “живий ланцюг соборності”.

22 січня в публічній бібліотеці імені Лесі Українки буде організовано відеоподорож “Україна – це ми!”.

У бібліотеці “Молода гвардія” відбудеться зустріч-бесіда “Соборність і шлях до неї”. Також 22 січня у Центральній бібліотеці ім. Т. Шевченка для дітей відбудеться година державності “Вона – наш твір, наша мрія, соборна, вільна Україна!”.

20-30 січня в Національному історико-архітектурному музеї “Київська фортеця” буде проходити фотовиставка “Єдина Україна”.

Також в районних бібліотеках проходитимуть книжкові та ілюстративні виставки, огляди літератури та інші просвітницькі заходи.

У навчальних закладах столиці в січні проведуть тематичні уроки, виховні години, лекції, конкурси, тематичні виставки, покладання квітів до пам’ятників Т.Г. Шевченко і М. С. Грушевському, а також організують екскурсії в Музей історії Києва і Музею становлення української нації.

16 січня в Державному архіві Києва відкрилася виставка архівних документів “До Дня Соборності України”, яка буде працювати до 30 січня.

На час масових заходів буде посилено охорону громадського порядку.

Також в КМДА зазначають, що в разі потреби на час підготовки та проведення заходів обмежать рух транспорту, і внесуть зміни в роботу громадського транспорту, про що буде повідомлено окремо.

Історія Дня Соборності

Нагадаємо, що 22 січня 1918 року Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Через рік, 22 січня 1919 року, в Києві на Софійській площі було проголошено Акт возз’єднання (об’єднання) українських земель в єдину Україну (а саме об’єднання УНР і ЗУНР, які виникли на уламках Російської і Австро-Угорської імперій).