В Україні сьогодні, 12 грудня, відзначають День Сухопутних військ.

Про це повідомляють #Букви.

Сухопутні війська було сформовано у складі ЗСУ на підставі указу тодішнього президента Леоніда Кучми у 1996 році. А указом від 18 жовтня 1997 р. в Україні встановлено свято – День Сухопутних військ, яке відзначається щорічно 12 грудня.

Це найчисельніший вид та основа бойового потенціалу ЗСУ, що складається з механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин логістичного забезпечення, а також бригад територіальної оборони, зазначили у Міноборони. Тому саме Сухопутні війська несуть найбільше навантаження зараз в зоні операції Об’єднаних сил.

Очільник міністерства Олексій Резніков привітав зі святом. Він нагадав, що сьогодні Сухопутним військам виповнюється 25 років, віддав шану полеглим захисникам і подякував нашим воїнам за сумлінне виконання своїх обов’язків, патріотизм та самовідданість.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму привітанні також підкреслив, що Сухопутні війська – це основа національного війська і головний гарант безпеки держави.

Президент Володимир Зеленський долучився до привітань, повідомляє Офіс президента. Він зазначив, що Сухопутні війська “завжди відігравали вирішальну роль на полі бою, доводячи своєю звитягою, стійкістю та умілими діями, що не існує сили, здатної здолати їх волю до перемоги”.