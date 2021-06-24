Президент Володимир Зеленський встановив в Україні нове професійне свято – День тренера.

Відповідний указ №263 від 24 червня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

День тренера буде відзначатися щороку 19 липня.

“На підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури і спорту України постановляю: установити в Україні професійне свято – День тренера, яке відзначати щороку 19 липня”, – йдеться в тексті указу.

Цей документ набирає чинності з дня його опублікування.

Як відомо, цього тижня Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму “Здорова Україна”, яка покликана популяризувати здоровий спосіб життя серед українців.

Як зазначили в пресслужбі ОПУ, вказана програма спрямована “на всі вікові категорії та групи населення і має на меті збільшення тривалості життя українців”.

Перша складова програми – це модель здорової школи (зокрема, йдеться про популяризацію спортивних секцій та гуртків, нові онлайн-застосунки тощо).

Інші складові програми мають на меті “зниження кількості передчасних смертей в Україні”.

Зокрема, планується запровадити для осіб, старших за 55 років, так звані медичні чекапи – повні обстеження кожні два роки.