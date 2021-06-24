Відповідний указ №263 від 24 червня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
День тренера буде відзначатися щороку 19 липня.
“На підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури і спорту України постановляю: установити в Україні професійне свято – День тренера, яке відзначати щороку 19 липня”, – йдеться в тексті указу.
Цей документ набирає чинності з дня його опублікування.
Як відомо, цього тижня Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму “Здорова Україна”, яка покликана популяризувати здоровий спосіб життя серед українців.
Як зазначили в пресслужбі ОПУ, вказана програма спрямована “на всі вікові категорії та групи населення і має на меті збільшення тривалості життя українців”.
Перша складова програми – це модель здорової школи (зокрема, йдеться про популяризацію спортивних секцій та гуртків, нові онлайн-застосунки тощо).
Інші складові програми мають на меті “зниження кількості передчасних смертей в Україні”.
Зокрема, планується запровадити для осіб, старших за 55 років, так звані медичні чекапи – повні обстеження кожні два роки.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що по всій Україні з’являться десятки тисяч спортивних майданчиків, на яких буде стенд з QR-кодом та “віртуальним тренером”.