Сьогодні, 1 травня, в Україні і світі відзначають День праці або День солідарності трящих. Раніше в цей день було прийнято влаштовувати масові демонстрації і паради, але з часом ця традиція згасла, і тепер 1 травня українці або відпочивають на природі, або працюють на городі.

#Буквы рассказывают историю праздника.

Впервые праздник 2 мая, а тогда День солидарности трудящихся, отмечали в 1886 году в США. Тогда по всей стране проходили массовые демонстрации, во время которых требовали установить 8 часовой рабочий день.

На некоторых предприятий тогда приходилось работать по 15, а то и 20 часов.

Самая массовая демонстрация тога состоялась в Чикаго. Требовать улучшения условий труда тогда одновременно вышли около 500 тысяч американских граждан.

На третий день демонстраций полицейские попытались разогнать митингующих. В результате стычек шестеро митингующих погибли, многие получили ранения. 4 мая кто-то из работников бросил бомбу в толпу полицейских, как месть. В результате взрыва семеро правоохранителей погибли, еще около 50 пострадали.

После этого полиция арестовала лидеров митингующих работников. Восьмерых из них обвинили в причастности к взрыву и приготовили к повешению, но позже троим из них меру наказания заменили на 15 лет каторги. Пятеро были повешены 11 ноября 1887 года.

1 мая аналогичные демонстрации состоялись в Балтиморе, Вашингтоне, Нью-Йорке, Питсбурге, Детройте и не только.

В 1888 году было создано Американскую федерацию труда в Сент-Луисе. Там 1 мая провозгласили Днем общенациональной борьбы за права рабочих.

Еще год спустя, 14 июля 1889 года, на Второй Парижском конгрессе Второго Интернационала, после доклада американских работников о движении за права трудящихся в США, было решено ежегодно устраивать демонстрации, во время которых в один и тот же день, во всех странах и городах, трудящиеся будут выходить на улицы, требуя сокращения рабочего дня до 8 часов. Так, таким днем выбрали 1 мая, в память о событиях 1886 года в Чикаго.

На следующий год, в 1890 – Международный день солидарность трудящихся впервые отпраздновали во многих странах мира.

Но не везде этот день прошел спокойно. К примеру, в Будапеште, Кракове, Праге, Вене, а также во многих американских городах, 1 мая трудящиеся провели мирные демонстрации, тогда как в городах Франции и Италии были потасовки трудящихся с полицией. В Барселоне, к примеру, жандармы стреляли по толпе митингующих, убив несколько десятком рабочих.

На территории СССР праздник 1 мая не столько выражал солидарность тех, кто работают, сколько имел несколько официозно-политический характер. В этот день трудящие не требовали соблюдения своих прав, а воспевали организаторские способности власти, которая якобы обеспечивает их лучшей жизнью благодаря многочасовому труду и приказав о выполнении поставленных планов.

1 мая в Украине

Впервые 1 мая на территории современной Украины отметили во Львове в 1890 году. Тогда праздник называли “Львовская маевка”. На демонстрацию тогда собрались 4 тысячи работников разных национальностей: поляки, украинцы, евреи. Там были такие известные украинцы, как Иван Франко и Михаил Павлик. На вече демонстрации было принято резолюцию, которая устанавливала 8-часововй рабочий день, запрет детского труда, ночную работу для женщин.

На востоке страны 1 мая впервые отпраздновали в 1900 году.

Как в Украинской Народной Республике (УНР), так и в независимой Украине, праздник 1 мая отмечался на государственном уровне. только в 2017 году, при президентского пятого украинского лидера Петра Порошенко, Верховная Рада внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины. Согласно этим изменениям, “День международной солидарности трудящихся” было переименовано в “День труда”, а 2 мая перестало быть официальным вторым выходным.

В этот день все госпредприятиях и госучреждения закрыты.

Сейчас в Украине на 1 мая украинцы в большинстве своем отправляются не на демонстрации, а на шашлыки или на огород.

В условиях общенационального карантина украинцев призывали быть дома, придерживаясь социального дистанцирования и мер карантина.

День труда в мире: какие страны отмечают

1 мая празднуют во всех постсоветских странах.

К примеру, в России и Таджикистане 1 мая известен, как День весны и труда.

1 мая официально отмечают как национальный праздник Австрия, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Аруба, Бангладеш, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гватемала, Германия, Греция, Гондурас, Гонконг, Доминиканская республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Иордания, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Кения, Киргизия, Китай, КНДР, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Маврикий, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Мьянма, Непал, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Гаити, Республика Кипр, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чили, Черногория, Чехия, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, ЮАР.