13:30 – Інтерактивна квест-екскурсія для дітей “У пошуках козацького скарбу”
Під час квест-екскурсії діти прослухають короткий екскурс історії козацтва та пройдуть трьома командами квест. Переможці отримають у нагороду – книги “Заклятий меч” від відомого українського письменника Володимира Арєнєва.
15:00 – Презентація книжкової новинки “Заклятий меч” письменника Володимира Арєнєва.
Під час презентації на всіх шанувальників чекає зустріч з автором книги, живе спілкування та автограф сесія.
20:00 – Інтерактивна екскурсія “Ніч в музеї”.
На кожного учасника чекає захопливий квест, фотосесія з відомими українцями та диплом переможця в подарунок!
Локація: Музей “Становлення української нації”, вул. Лаврська, 27 (вхід з тильної сторони меморіалу Батьківщина-Мати), м. Київ, Україна.
У період з 14 по 18 жовтня включно діє акційна пропозиція для учасників бойових дій (УБД) – вхід безкоштовно, для сімей учасників бойових дій знижка 50% на вхідні квитки (для дорослих та дітей).
Програма заходів до Дня Українського козацтва триватиме від 10 до 18 жовтня.
10 ЖОВТНЯ
14:30 – Авторська екскурсія “Переможні битви українського козацтва”.
На честь Свята Покрови та до Дня Українського козацтва доктор історичних наук проведе авторську екскурсію, під час якої розповість про перемоги козаків у таких битвах – Московській 1605 року, Клушинській 1610, Хотинській 1621, Смоленській 1633, Зборівській 1649 та Конотопській 1659 року.
Будуть показані маловідомі карти – схеми битв, які віднайдені у зарубіжних архівах.
Проводить автор: Тарас Чухліб – український історик, доктор історичних наук.
Тривалість: 1.5 години
14 ЖОВТНЯ
13:30 – інтерактивна квест-екскурсія “У пошуках козацького скарбу”.
Під час квест-екскурсії діти прослухають короткий екскурс історії козацтва та пройдуть трьома командами квест. Переможці отримають у нагороду – книги “Заклятий меч” від автора Володимира Арєнєва.
Тривалість: 1.5 години
15:00 – презентація книжкової новинки “Заклятий меч” від автора Володимира Арєнєва.
Під час презентації на всіх шанувальників чекає зустріч з автором книги, живе спілкування та автограф сесія. Також можна придбати книгу автора.
20:00 – інтерактивна екскурсія “Ніч в музеї” .
На кожного учасника чекає захопливий квест, фотосесія з відомими українцями та диплом переможця в подарунок!
Тривалість: 1.5 години
17 ЖОВТНЯ
12:00 – збірна безкоштовна оглядова екскурсія Музеєм для учасників бойових дій та їхніх сімей.
Під час оглядової екскурсії, вам стисло і цікаво розкажуть всю 1600-літню історію України: від часів, коли на її території тільки зародилось життя, і до сучасних подій, що впливають на творення держави. Ви пройдете крізь століття і зануритесь в атмосферу різних епох.
Тривалість: 1 година
14:00 – інтерактивна квест-екскурсія “У пошуках козацького скарбу”.
Під час квест-екскурсії діти прослухають короткий екскурс історії козацтва та пройдуть командою квест, нагородження дипломами.
Тривалість: 1.5 години
16:00 – збірна безкоштовна оглядова екскурсія Музеєм для учасників бойових дій та їхніх сімей.
Під час оглядової екскурсії, вам стисло і цікаво розкажуть всю 1600-літню історію України: від часів, коли на її території тільки зародилось життя, і до сучасних подій, що впливають на творення держави. Ви пройдете крізь століття і зануритесь в атмосферу різних епох.
Тривалість: 1 година
20:00 – інтерактивна екскурсія “Ніч в музеї”
На кожного учасника чекає захопливий квест, фотосесія з відомими українцями та диплом переможця в подарунок!
Тривалість: 1.5 години
18 ЖОВТНЯ
12:00 – збірна безкоштовна оглядова екскурсія музеєм для учасників бойових дій та їхніх сімей.
Під час оглядової екскурсії, вам стисло і цікаво розкажуть всю 1600-літню історію України: від часів, коли на її території тільки зародилось життя, і до сучасних подій, що впливають на творення держави. Ви пройдете крізь століття і зануритесь в атмосферу різних епох.
Тривалість: 1 година
14:00 – інтерактивна квест-екскурсія “У пошуках козацького скарбу”
Під час квест-екскурсії діти прослухають короткий екскурс історії козацтва та пройдуть командою квест, нагородження дипломами.
Тривалість: 1.5 години
16:00 – збірна безкоштовна оглядова екскурсія Музеєм для учасників бойових дій та їхніх сімей.
Під час оглядової екскурсії, вам стисло і цікаво розкажуть всю 1600-літню історію України: від часів, коли на її території тільки зародилось життя, і до сучасних подій, що впливають на творення держави. Ви пройдете крізь століття і зануритесь в атмосферу різних епох.
Тривалість: 1 година
20:00 – інтерактивна екскурсія “Ніч в музеї”
Тривалість: 1.5 години
Вартість квитків для відвідувачів, вартість екскурсій та інша детальна інформація за номером телефону: +3809901504523