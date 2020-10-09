14 жовтня українці відзначають такі свята як День захисника України, День Українського козацтва та День святої Покрови. В рамках міських святкувань в цей день у галереї музею відбудуться наступні заходи:

13:30 – Інтерактивна квест-екскурсія для дітей “У пошуках козацького скарбу”

Під час квест-екскурсії діти прослухають короткий екскурс історії козацтва та пройдуть трьома командами квест. Переможці отримають у нагороду – книги “Заклятий меч” від відомого українського письменника Володимира Арєнєва.

15:00 – Презентація книжкової новинки “Заклятий меч” письменника Володимира Арєнєва.

Під час презентації на всіх шанувальників чекає зустріч з автором книги, живе спілкування та автограф сесія.

20:00 – Інтерактивна екскурсія “Ніч в музеї”.

На кожного учасника чекає захопливий квест, фотосесія з відомими українцями та диплом переможця в подарунок!

Локація: Музей “Становлення української нації”, вул. Лаврська, 27 (вхід з тильної сторони меморіалу Батьківщина-Мати), м. Київ, Україна.

У період з 14 по 18 жовтня включно діє акційна пропозиція для учасників бойових дій (УБД) – вхід безкоштовно, для сімей учасників бойових дій знижка 50% на вхідні квитки (для дорослих та дітей).

Програма заходів до Дня Українського козацтва триватиме від 10 до 18 жовтня.

10 ЖОВТНЯ

14:30 – Авторська екскурсія “Переможні битви українського козацтва”.

На честь Свята Покрови та до Дня Українського козацтва доктор історичних наук проведе авторську екскурсію, під час якої розповість про перемоги козаків у таких битвах – Московській 1605 року, Клушинській 1610, Хотинській 1621, Смоленській 1633, Зборівській 1649 та Конотопській 1659 року.

Будуть показані маловідомі карти – схеми битв, які віднайдені у зарубіжних архівах.

Проводить автор: Тарас Чухліб – український історик, доктор історичних наук.

Тривалість: 1.5 години

14 ЖОВТНЯ

13:30 – інтерактивна квест-екскурсія “У пошуках козацького скарбу”.

Під час квест-екскурсії діти прослухають короткий екскурс історії козацтва та пройдуть трьома командами квест. Переможці отримають у нагороду – книги “Заклятий меч” від автора Володимира Арєнєва.

Тривалість: 1.5 години

15:00 – презентація книжкової новинки “Заклятий меч” від автора Володимира Арєнєва.

Під час презентації на всіх шанувальників чекає зустріч з автором книги, живе спілкування та автограф сесія. Також можна придбати книгу автора.

20:00 – інтерактивна екскурсія “Ніч в музеї” .

На кожного учасника чекає захопливий квест, фотосесія з відомими українцями та диплом переможця в подарунок!

Тривалість: 1.5 години

17 ЖОВТНЯ

12:00 – збірна безкоштовна оглядова екскурсія Музеєм для учасників бойових дій та їхніх сімей.

Під час оглядової екскурсії, вам стисло і цікаво розкажуть всю 1600-літню історію України: від часів, коли на її території тільки зародилось життя, і до сучасних подій, що впливають на творення держави. Ви пройдете крізь століття і зануритесь в атмосферу різних епох.

Тривалість: 1 година

14:00 – інтерактивна квест-екскурсія “У пошуках козацького скарбу”.

Під час квест-екскурсії діти прослухають короткий екскурс історії козацтва та пройдуть командою квест, нагородження дипломами.

Тривалість: 1.5 години

16:00 – збірна безкоштовна оглядова екскурсія Музеєм для учасників бойових дій та їхніх сімей.

Під час оглядової екскурсії, вам стисло і цікаво розкажуть всю 1600-літню історію України: від часів, коли на її території тільки зародилось життя, і до сучасних подій, що впливають на творення держави. Ви пройдете крізь століття і зануритесь в атмосферу різних епох.

Тривалість: 1 година

20:00 – інтерактивна екскурсія “Ніч в музеї”

На кожного учасника чекає захопливий квест, фотосесія з відомими українцями та диплом переможця в подарунок!

Тривалість: 1.5 години

18 ЖОВТНЯ

12:00 – збірна безкоштовна оглядова екскурсія музеєм для учасників бойових дій та їхніх сімей.

Під час оглядової екскурсії, вам стисло і цікаво розкажуть всю 1600-літню історію України: від часів, коли на її території тільки зародилось життя, і до сучасних подій, що впливають на творення держави. Ви пройдете крізь століття і зануритесь в атмосферу різних епох.

Тривалість: 1 година

14:00 – інтерактивна квест-екскурсія “У пошуках козацького скарбу”

Під час квест-екскурсії діти прослухають короткий екскурс історії козацтва та пройдуть командою квест, нагородження дипломами.

Тривалість: 1.5 години

16:00 – збірна безкоштовна оглядова екскурсія Музеєм для учасників бойових дій та їхніх сімей.

Під час оглядової екскурсії, вам стисло і цікаво розкажуть всю 1600-літню історію України: від часів, коли на її території тільки зародилось життя, і до сучасних подій, що впливають на творення держави. Ви пройдете крізь століття і зануритесь в атмосферу різних епох.

Тривалість: 1 година

20:00 – інтерактивна екскурсія “Ніч в музеї”

Тривалість: 1.5 години

Вартість квитків для відвідувачів, вартість екскурсій та інша детальна інформація за номером телефону: +3809901504523