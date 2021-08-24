Про це глава держави заявив під час виступу на урочистостях до 30-річчя Незалежності України.

За словами Зеленського, нове свято відзначатимуть у День Хрещення Київської Русі – України (тобто 28 липня).

“Ми спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому. І ми починаємо відзначати День Української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва, столиці Київської Русі-України, яку недаремно називають містом де все починається. Тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалася і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – у День Хрещення Київської Русі-України. І про все це я підписую сьогодні відповідний указ“, – наголосив Зеленський, після чого підписав документ.

Він також зазначив, що Україна – “молода країна з тисячолітньою історією”.

“Ми будуємо свій дім на землі, де жили і будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймах. Ми – молода родина зі славетної династії Київської Русі-України, з роду засновників, роду хрестителів, з хороброго роду, мудрого козацького роду. Ми – не сироти і не знайди. Ми – нащадки могутньої країни, яка була центром Європи”, – заявив Зеленський.

Варто зауважити, що на офіційному сайті президента України цього указу поки що немає.