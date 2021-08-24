Про це глава держави заявив під час виступу на урочистостях до 30-річчя Незалежності України.

За словами Зеленського, нове свято відзначатимуть у День Хрещення Київської Русі – України (тобто 28 липня).

“Ми спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому. І ми починаємо відзначати День Української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва, столиці Київської Русі-України, яку недаремно називають містом де все починається. Тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалася і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – у День Хрещення Київської Русі-України. І про все це я підписую сьогодні відповідний указ“, – наголосив Зеленський, після чого підписав документ.

Він також зазначив, що Україна – “молода країна з тисячолітньою історією”.

“Ми будуємо свій дім на землі, де жили і будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймах. Ми – молода родина зі славетної династії Київської Русі-України, з роду засновників, роду хрестителів, з хороброго роду, мудрого козацького роду. Ми – не сироти і не знайди. Ми – нащадки могутньої країни, яка була центром Європи”, – заявив Зеленський.

Варто зауважити, що на офіційному сайті президента України цього указу поки що немає.

День Незалежності 24 серпня 2021

День Незалежності 24 серпня 2021

День Незалежності 24 серпня 2021

День Незалежності 24 серпня 2021

Фото: #Букви