Судовий процес у справі про імпічмент Трампа почався з кількостей і подразнень, так як адвокати президента і члени палати, які також є менеджерами в судовому процесі, почали сперечатися з приводу правил, які регулюватимуть процес.

Про це пише американське видання The New York Times.

Коротко про те, що вже відомо:

Сенат заблокував запити демократів на документи в процесі імпічменту.

У менеджерів процесу і адвокатів Трампа буде 24 години, аби аргументувати свої доводи за і проти обвинувальних статей імпічменту. У сенаторів буде 16 годин, щоб задати питання, але, швидше за все, вже на початку наступного тижня. Після цього Сенат знову розгляне питання про те, чи слід викликати на процес свідків або подавати документи.

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Сенат заблокував спроби передати до суду документи з Пентагону

У вівторок, 21 січня, Сенат заблокував спробу демократів передати до суду документи, пов’язані зі звинуваченнями проти президента.

Варто зазначити, що демократи особливо зацікавлені в листуванні між бюджетним офісом адміністрації президента і міністерством оборони. У серпневому електронному листі, опублікованому адміністрацією в ході судового процесу, Майкл Даффі, високопоставлений чиновник з питань бюджету, написав виконуючому обов’язки контролера міністерства оборони, що є чітка вказівка ​​продовжувати “утримувати військову допомогу, що надана Конгресом Україні”.

Це п’ята поправка демократів, яку відхилив Сенат. Всі попередні спроби демократів не змогли змусити Сенат запросити документи з Білого дому, Державного департаменту та управління з питань управління, а також викликати для свідчень виконуючого обов’язки керівника апарату Білого дому Міка Малвані.

Республіканці заблокували свідоцтва двох чиновників з Білого дому

21 січня сенатори-республіканці заблокували поправку Демократичної партії, згідно з якою до суду викликалися Майкл Даффі, чиновник бюджетного управління Білого дому, і Роберт Блер, головний радник глави апарату Білого дому, який приймав рішення заморозити майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні. 53 голоси проти даної поправки.

Сенат відхиляє поправку щодо допуску доказів проти Трампа

Сенат заблокував чергову поправку демократів щодо надання адвокатами Трампа нові доказів до протоколу судового засідання.

За те, що б відхилити вимога демократів проголосували 53 сенатори і 47 підтримали запит.

Трамп “реве” в Twitter

Президент Дональд Трамп, який зараз перебуває на економічному форумі в Давосі, з самого початку судового процесу був спокійний. Але коли судовий розгляд наблизилося до півночі в Вашингтоні, Twitter Трампа ожив.

За 40 хвилин президент США написав понад 40 твітів, повторюючи повідомлення, в яких стверджувалося, що він не зробив нічого поганого, і звинувачував демократів у брехні і позбавлення його належної правової процедури.

Сенат відхиляє пропозицію про виклик до суду Болтона

Сенат в середу, 22 січня, відхилив спробу Демократичної партії викликати в суд Джона Болтона, колишнього радника з національної безпеки, для надання свідчень у справі імпічменту президента Трампа.

По крайней мере, один республіканець, сенатор Мітт Ромні з Юти, заявив, що в кінцевому підсумку він може підтримати виклик Болтона, але тільки після оголошення аргументів про необхідність цього.

Сенат відхилив запит щодо гарантованого голосування по свідкам

Сенат рано вранці в середу, 22 січня, відхилив заявку демократів щодо гарантованого голосування про притягнення на допит свідків.

Сенатори в кінцевому підсумку повинні будуть обговорювати питання про те, чи слід викликати свідків до суду. Але це станеться тільки в тому випадку, якщо вимога демократів буде підтримано.

Але, в підсумку, поправка Демократичної партії провалилася – проти виступили 53 сенатора, за 47.

Сенат відхилив запит на додатковий час для відповіді

Сенат відхилив прохання демократів надати більше часу, щоб відповідати на запитання під час розгляду.

Проти пропозиції Демпартії виступили 52 сенатора, за – 48.

Згідно з нинішніми правилами, для відповіді відводиться дві години. Демократи попросили додати в цілому 24 години, а це додає ще один день до процесу.

Сенат відхилив пропозицію, що зобов’язує Робертса виносити рішення про виклик до суду

Сенат відхилив останню поправку, запропоновану демократами – на цей раз сенатором Крісом Ван Холленом, демократом з Меріленда, – яка зажадала б від глави Верховного суду США Джона Робертса винести рішення щодо надання свідчень свідками і надання документів.

Поправку відхилили 53-тя голосами, за – 47.

Таким чином, республіканці відхилили всі поправки, запропоновані демократами.

При цьому республіканці висунули свої правила судового розгляду у справі про імпічмент президента Трампа.

Так, адвокатам президента США також буде надано 24 години, розділених на два дні для надання своїх аргументів.

Дебати сторін почнуться о 13:00 за місцевим часом в середу.

Демократи заявили, що ці правила допоможуть в “прикритті” Трампа, тому що вони не дозволять сенаторам повернутися до питання про допуск нових доказів до тих пір, поки буде йти суді.